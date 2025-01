Sem mais chapas inscritas, Marcelo Terra deve continuar como presidente da ACI

Nesta segunda-feira, dia 20, acontece a eleição de renovação da atual diretoria e dos conselhos deliberativo e fiscal da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul para o biênio 2025/2027. Os interessados tinham até às 18h desta sexta-feira, dia 17, para se inscrever e, até o fechamento desta edição, havia a apresentação de apenas uma chapa, que seria do atual presidente Marcelo Terra.

A eleição está disposta no artigo 37 do Estatuto da ACI e será realizada das 9h às 17h, na sala de reuniões da entidade. De acordo com o artigo 38 do mesmo estatuto, até 48 horas antes do pleito seriam admitidos registros de chapas completas, indicando sete nomes para compor a diretoria, quinze para o conselho deliberativo e seis para o conselho fiscal, sendo três titulares e três suplentes.

Assim, segundo apurou a Gazeta de Vargem Grande, a expectativa é que a atual diretoria permaneça por mais um mandato. Caso isso ocorra, este será o quarto mandato seguido do presidente Marcelo Oliveira Terra da Cerâmica Morumbi.

Para o biênio de 2023/2025, que chega ao fim no dia 31 deste mês, a ACI tem Daniel Orlando Cachola da Auto Peças Iletrocar como primeiro vice-presidente, José Ricardo Buosi da Mercearia Kibon como segundo vice-presidente, Denilson Fonseca Fracari da JTR Contábil como primeiro tesoureiro, Arthur Moneda de Freitas do Auto Posto 1º de Maio como segundo tesoureiro, Sérgio Luiz Mazuco da Carroceria Mazuco como primeiro secretário e Marcelo Feriato da Silva da Casa das Roupas como segundo secretário.

No Conselho Deliberativo, estão Ademir Peres da A.R. Peres Comercial, Alessandro Garcia Vigo da Pico Moto, Antônio Sérgio da Silva da Drogaria Santa Luzia e Drogaria Santa Rita, Danuta Aparecida Cachola da Droga Centro, Donizete Fernandes Bernardelli da Bercan Corretora de Seguros, Hélio Donizetti Lopes de Almeida da RCM Turismo, Iletro Cachola da Auto Peças Iletrocar, Ivanildo Costa dos Santos da Mecânica Costa, José Antônio Fabiano da Auto Peças Fabiano, Luis Carlos Martins da Serralheria Artística Martins, Marcelo Ambiel Barros da Revistinha, Natalino Elídio Silva Júnior da Quatro Irmãos Estrutura Metálica, Nilson Adão da Papelaria Menil, Tadeu Fernando Ligabue da Gazeta de Vargem Grande e Walter Luiz Bueno Júnior do Walter Lanches.

No Conselho Vitalício estão Isael Edemir Balarin, José Carlos Ferri, José Luis Morandim, José Maurício Cavalheiro, Maria Fernanda dos Santos Baia, Miguel Antônio Halla, Marco Aurélio M. Cavalheiro e Mário Lúcio Malagutti.

A ACI

A Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul é considerada a casa do empresário, tanto do comércio, indústria ou prestador de serviços e tem por finalidade a defesa dos superiores interesses da economia do município, do Estado e do país, em especial defender, amparar, orientar, coligar e instruir as classes que representa.