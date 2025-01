Morador pede que área da prefeitura se transforme em área verde

O morador Francisco Carlos Aliende do Jd. Morumbi procurou a redação do jornal Gazeta de Vargem Grande para que fosse iniciada uma discussão sobre dotar o Jardim Morumbi de uma área verde ou de preservação, uma vez que o bairro, um dos mais antigos da cidade e localizado bem próximo ao Centro, não conta com esta tão importante benfeitoria.

Citou inclusive os terrenos que pertencem à prefeitura municipal e estão localizados na Rua Santana, que seriam propícios para esta finalidade. Segundo Chico Aliende, como é conhecido, no local podem ser vistos muitos macaquinhos saguis, além de uma infinidade de pássaros e outros pequenos animais que habitam aquela área.

O jornal apurou que são ao todo quatro terrenos pertencentes à prefeitura municipal, totalizando uma área de aproximadamente 1.700m2, localizados em uma área de construção difícil, dado à sua declividade, onde inclusive de vez em quando o esgoto do bairro que passa pelo local, vaza.

Várias árvores cresceram nos terrenos que ficam margeando uma área que poderia vir a ser de proteção ambiental e atrai um bando de saguis, tucanos, canarinhos, várias espécies de sanhaços e uma outra infinidade de pássaros.

Os terrenos foram colocados em leilão pela prefeitura há algum tempo atrás, mas ninguém se interessou pelos mesmos. Segundo o morador Francisco Carlos Aliende, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) se preocupa muito com o meio ambiente e poderia acolher a sugestão para aos poucos ir transformando aquela área em benefício dos moradores do bairro.

“São terrenos baratos, devido ao declive, o que encarece muito a construção. O pouco de dinheiro que a prefeitura poderia arrecadar, não iria fazer muita diferença aos cofres municipais, mas para os moradores do bairro e a cidade como um todo, se transformado em área verde e bem cuidada, com a plantação de árvores que atraíssem mais pássaros, ia ficar muito bom e todos sairiam ganhando”, afirmou o morador.