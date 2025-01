Tradicional Festa do Milho já tem data marcada

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal anunciou na última semana que a tradicional Festa do Milho, que chega em sua 17ª edição, e o 13º Festival de Música Sertaneja serão realizados nos dias 8 e 9 de fevereiro, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

Como todos os anos, o evento contará com a participação das entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul, que estarão à frente das barracas de comidas típicas à base de milho verde. Participam as entidades APAE, Casa Dom Bosco, Sociedade Humanitária, Associação Lucas Tapi, Paróquias Sant’Ana e Sta. Luzia; Casa de Passagem “Heitor A. Fontão”, Comissão da Via Crucis, Associação Amigos do Cristo Redentor e Grupo de Escoteiros “Curumins da Mantiqueira”, Grupo Mão Amiga, Projeto Social Bushido de Judô e o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

No sábado, dia 8, o Festival de Música Sertaneja tem início às 20h e, após, a cantora Débora Tortello se apresenta.

No domingo, dia 9, as apresentações iniciam às 15h e o encerramento da tarde fica por conta da Orquestra de Viola Caipira “Pérola da Mantiqueira”. A partir das 20h acontece o encerramento do 13º Festival Sertanejo e show em seguida com dupla sertaneja a definir em breve.

A prefeitura convidou toda a comunidade para participar da festa. “Venha prestigiar essa maravilhosa festa e ainda provar as delícias preparadas pelas nossas entidades”, convidou