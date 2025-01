Vargem terá 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente na quinta

O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Vargem está com tudo preparado para a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, evento que faz parte da programação da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, do Governo Federal.

O evento acontecerá na quinta-feira, dia 23 de janeiro, às 8h, na Casa da Cultura, onde serão tratadas diversas questões relacionadas às políticas públicas de sustentabilidade e atenção voltadas à preservação do Meio Ambiente com o tema “Emergência climática: Os desafios da transformação ecológica”.

O convite se estende à toda sociedade civil, autoridades, especialistas e técnicos da área. A prefeitura ressaltou que o objetivo da conferência é que os presentes possam refletir sobre as metas e desafios ambientais da cidade, estruturando projetos e soluções em grupo para um amanhã rico em biodiversidade e de mãos dadas com a sustentabilidade.

O diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, Guilherme Mansara, falou sobre a importância da população no evento. “A participação da população, da sociedade em geral, é muito importante para que no futuro tenhamos uma estratégia certeira em ação, no que diz respeito a proteção do meio ambiente e sustentabilidade. O futuro começa hoje e este encontro é uma oportunidade de juntos traçarmos metas e coletar idéias para estas ações”, disse.

A conferência tem presença confirmada de Marcos Cesar Pavani Parolin, mestre em Direito e professor, procurador do Estado de São Paulo e fundador do Instituto Planeta Plantar e também de Nádia Sabrina Mariano, bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela UNESP, mestrado em Farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas (2009). Há 15 anos é responsável técnico pelo Zoológico Municipal de Vargem Grande do Sul – SP. Experiente em ministrar disciplinas teóricas e práticas nas áreas de Ciências Biológicas.

Estratégias como Adaptação e Preparação para Desastres, Governança e Educação Ambiental, Mitigação, Justiça Climática e Transformação Ecológica serão discutidas durante o evento em Vargem Grande do Sul.

Emergência Climática

A prefeitura ressaltou que a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA) promove uma etapa crucial, a Conferência Municipal, que visa incentivar participação popular na elaboração de propostas contra desafios climáticos. “Eleger delegados para representar o município na etapa estadual. As rodadas de diálogo ocorrerão até maio de 2025. Estratégias são necessárias para reduzir emissões, adaptar-se aos efeitos do aquecimento global, promover hábitos sustentáveis. proteger florestas e oceanos, participe e contribua para um futuro mais sustentável”, explicou.