Questionando as Comissões

A constituição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal realizada no começo deste ano, será contestada pelos vereadores Felipe Gadiani (PSD), Gustavo Bueno e Vanessa (PL), segundo apurou a reportagem do jornal.

Eles deverão entrar com um mandado de segurança através de seus partidos, questionando na Justiça a falta de proporcionalidade na composição das Comissões, afronta ao Regimento Interno ao não realizar a eleição dos membros das referidas Comissões no dia da posse e também vão questionar a maneira como o presidente Maicon (Republicanos) conduziu a eleição dos membros de cada Comissão.

Promete

Embora o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) tenha feito recentemente uma reunião com a presença de todos os vereadores, falando em união e colocando os interesses da cidade acima dos partidos políticos, há bastante indícios que haverá forte oposição na Câmara Municipal dos vereadores que foram eleitos apoiando as candidaturas de Magalhães (PL) e Rossi (PSD) a prefeito no último pleito municipal.

Vereadores já tinham aprovado

Em recente votação na Câmara Municipal de projetos de Abertura de Crédito Especial em valores altos e que o vereador Felipe Gadiani (PSD) votou contra, trata-se de verbas já aprovadas pela Câmara Municipal na gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) e que estão sendo empregadas na pavimentação asfáltica da cidade, sendo os projetos mera equação contábil da prefeitura, segundo apurou o jornal.

Ficou fácil

Circulou nas redes sociais de alguns políticos locais, imagens contendo a foto do governador Tarcísio de Freitas (Republicano) falando sobre uma verba de R$ 280 mil destinada às reformas e melhorias nas escolas estaduais de Vargem Grande do Sul. Todos posando com o governador e a ele se associando dando a entender que poderiam ter tido participação na destinação da verba, que é um projeto do governo do Estado destinado a todas as cidades de São Paulo. Para os políticos mais versados na internet, ficou fácil colar imagens e se beneficiar dos atos normais do governo, mesmo que seja só para agradecer.

Exonerou

Portaria assinada pelo presidente da Câmara Maicon Canato, com data do dia 4 de janeiro, exonerou de suas funções do cargo de Procurador Jurídico da Câmara Municipal, a advogada Maria Eugênia Mesquita Fernandes Vasconcelos, que durante alguns anos respondeu pelo cargo concursado junto ao Legislativo de Vargem, até se mudar para outro município. Agora haverá novo concurso e enquanto o mesmo não acontece, a advogada Caroline Salvi Brandão exercerá o cargo. A pendência vinha se arrastando há algum tempo e era objeto de questionamento de vários vereadores municipais.