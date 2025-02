Reinaugurada cobertura de quadra de escola em Grama

Foi entregue à população na segunda-feira, dia 3, a obra de revitalização e cobertura da quadra da Escola Ilda Anadão Rossi, em São Sebastião da Grama. A solenidade contou com a participação do prefeito José Francisco Martha, equipe da Educação e autoridades municipais, além de moradores.

A cobertura era uma antiga reivindicação da comunidade para garantir mais conforto aos alunos. Segundo a prefeitura, a população, principalmente do bairro Jardim São Sebastião, também poderá usufruir do local, uma vez que a quadra estará aberta durante à noite.

Fotos: Prefeitura de São Sebastião da Grama