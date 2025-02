Homem é detido por tráfico de drogas no Santa Marta

Uma equipe da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento preventivo no bairro Santa Marta, na quarta-feira, dia 5, por volta das 21h, nas proximidades do Centro Educacional e Esportivo “Nicola Ranzani”, quando identificou um comportamento suspeito por parte de um ciclista.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele realizou uma manobra brusca de conversão, acelerou a pedalada e passou a olhar repetidamente para os agentes. Diante da atitude suspeita, a equipe emitiu ordem de parada, que foi desobedecida pelo ciclista, levando a uma breve perseguição.

Os guardas conseguiram interceptar o suspeito e, durante a busca pessoal, encontraram com ele a quantia de R$ 557,00, composta por 11 notas de R$ 50,00, uma nota de R$ 2,00 e cinco moedas de R$ 1,00.

Além do dinheiro, foram apreendidos três invólucros contendo uma substância em pó branco e um pacote com material de coloração esverdeada. Questionado, o abordado confessou se tratar de cocaína e maconha, alegando serem para consumo próprio.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapaz pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi apresentado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão. O rapaz ficou à disposição da Justiça.