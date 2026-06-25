Fogo em loja de Casa Branca causa prejuízo estimado em R$ 3 milhões

Por
Gazeta
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Equipes trabalharam no combate ao incêndio, que não deixou feridos
Equipes trabalharam no combate ao incêndio, que não deixou feridos. Fotos: Defesa Civil de Casa Branca

Um incêndio atingiu uma loja de roupas no Centro de Casa Branca na manhã de terça-feira, 23 de junho, provocando prejuízos que podem chegar a R$ 3 milhões, segundo estimativa dos proprietários. Apesar da destruição de mercadorias e dos danos causados ao imóvel, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 6h08 para atender a ocorrência no estabelecimento comercial. Quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas por equipes de combate a incêndio da Prefeitura Municipal de Casa Branca, não sendo necessária a atuação policial no combate direto ao fogo. Durante o atendimento, os policiais realizaram o registro da ocorrência, colheram informações preliminares e comunicaram os fatos à autoridade policial de plantão, que dispensou a apresentação das partes envolvidas diante da situação já estabilizada.

De acordo com as informações apuradas no local, a causa mais provável do incêndio foi um curto-circuito em um equipamento eletrônico. Os responsáveis pela loja também relataram a suspeita de que as chamas tenham começado no fundo do primeiro andar, no setor infantil do estabelecimento, conforme reportagem do portal G1.

O alarme da loja disparou por volta das 5h09. O incêndio ocorreu justamente em um momento considerado favorável para as vendas, já que a nova coleção de inverno havia chegado ao estabelecimento na segunda-feira e já estava exposta ao público. Grande parte das peças foi atingida pelo calor intenso e pelas chamas, especialmente produtos confeccionados com tecidos sintéticos, que acabaram derretendo.

Os prejuízos se estenderam também ao pavimento superior do prédio. Embora o fogo não tenha alcançado diretamente o andar de cima, a fumaça e a fuligem comprometeram diversas mercadorias, tornando parte dos produtos imprópria para comercialização.

Ao longo do dia, os funcionários concentraram os trabalhos na limpeza e na avaliação dos danos. Segundo os proprietários, toda a documentação do estabelecimento está regularizada e a expectativa é que a loja seja reaberta em aproximadamente duas semanas. A ocorrência foi registrada sem vítimas e, conforme as informações levantadas pelas equipes de atendimento, não houve registro de danos estruturais de maior gravidade no imóvel.

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