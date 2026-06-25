Foragido que estourou tornozeleira é capturado no Fortaleza

A Polícia Militar nesta quarta-feira, dia 25, capturou um homem condenado a 13 anos de prisão por roubo que havia violado a tornozeleira eletrônica e não retornado ao sistema prisional após saída temporária.

A história começou na manhã de domingo, 22 de junho, quando o Cabo PM Salomão e o Cabo PM Márcio foram acionados via Copom para atender uma ocorrência na Rua João Antônio da Costa. No local, um morador relatou ter avistado uma tornozeleira eletrônica abandonada na via e acionado a polícia. Através do número de identificação do equipamento , os policiais identificaram qual condenado deveria estar usando o dispositivo. A tornozeleira foi apreendida e a ocorrência apresentada ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde a delegada Brenda Krisley Serafim lavrou o boletim de ocorrência.

Três dias depois, na manhã de quarta-feira, 25 de junho, às 10h52, a equipe formada pelo Cabo PM Salomão, Cabo PM Márcio, Cabo PM Mateus e Soldado PM Emiliano recebeu informação de que o indivíduo que deveria estar com a tornozeleira estava escondido na Rua Elizeu Garrido, no Jardim Fortaleza. Os policiais montaram cerco ao local para evitar qualquer possibilidade de fuga. A moradora do endereço foi informada das denúncias, confirmou que o foragido estava no interior da residência e autorizou e acompanhou as buscas.

Ele foi localizado em um dos quartos, e a busca pessoal não revelou nada de ilícito.

Questionado, ele confirmou a condenação por roubo praticado em Campinas e admitiu ter decidido deliberadamente não retornar ao sistema após a saída temporária. Foi dada voz de prisão com uso de algemas. Encaminhado ao pronto atendimento local para laudo cautelar, foi em seguida apresentado à Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Junior lavrou o boletim de ocorrência. José Paulo permanece preso à disposição da Justiça.