Jita Kyoei dará módulo gratuito de defesa pessoal para mulheres

A Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan dará neste sábado, dia 8 de março, um módulo gratuito de defesa pessoal para as mulheres, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

A aula será às 9h no Centro de Excelência de Judô da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, à Rua Sete de Setembro, nº 117, no Centro, ao lado do Conselho Tutelar.



O mini módulo será ministrado pelo professor Marco Aurélio Lodi com o objetivo de orientar e treinar as mulheres sobre como agir diante de um iminente perigo de agressão física e psicológica e até mesmo diante de uma agressão já caracterizada.

O módulo é gratuito e as inscrições foram feitas durante a semana, onde qualquer mulher acima de 13 anos podia participar. Todas as participantes receberão certificados.