GCM prende homem por violência doméstica

A equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi solicitada na segunda-feira, dia 3, por volta das 7h, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Segundo o informado, um rapaz estaria agredindo a sua esposa em casa. No local, a mulher foi encontrada com um corte na boca, parte do cabelo arrancado e alguns hematomas pelo corpo. Ela foi socorrida pela unidade de Resgate da GCM e passou as características do agressor.

O rapaz foi localizado dentro de sua residência. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi apresentado à Delegacia de São João da Boa Vista onde foi ratificada a voz de prisão pela autoridade de plantão. Ele ficou à disposição da justiça.