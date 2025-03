Escolas da Rede Municipal terão o Proerd

Duas escolas da Rede Municipal de Ensino terão o Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD). Na última semana, o Departamento de Educação de Vargem Grande do Sul recebeu o Cabo PM Diniz para instruir os alunos dos 5º anos das EMEB Nair Bolonha e EMEB Prof. Flávio Iared no Proerd neste primeiro semestre de 2025.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo desenvolve há mais de trinta anos nas escolas municipais, estaduais e particulares o PROERD, que que tem como objetivo principal educar as crianças em seu meio natural, a escola, com o auxílio de policiais fardados e professores.

Com o programa, os policiais mostram aos alunos os efeitos das drogas e ensinam as habilidades necessárias e motivação para manterem-se longe desse mal, com lições que objetivam o desenvolvimento da autoestima, controle das tensões, civilidade, além de ensinar técnicas de autocontrole e resistência às pressões dos companheiros e às formas de oferecimento das drogas por pessoas estranhas ao convívio das crianças e adolescentes.

De acordo com a Polícia Militar, o sucesso do programa depende de um perfeito entrosamento entre a escola, a família, a comunidade e a polícia.

Fotos: Policia Militar