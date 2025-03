Vargeana dá andamento em projeto de profissionalização

A Associação Atlética Vargeana possui uma escolinha de futebol e tem projetos futuros para a profissionalização de crianças e adolescentes na cidade. Atualmente, o time é presidido por Marcos Antônio de Moraes, o Marquinho, tem Antônio Fusa, o Fusa, como diretor de futebol, e possui dois professores, Elder e Edgar.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande procurou Marquinho para saber mais sobre os projetos do clube, principalmente com relação a profissionalização de atletas.

Em um bate papo bem descontraído, o jornal entrevistou Marquinho e também o diretor de futebol da Vargeana, o Fusa. À Gazeta, Fusa explicou que a Associação Atlética Vargeana já foi filiada na Federação Paulista de Futebol há muitos anos, mas depois a instituição estava sem formalização.

Contou que morava em Portugal e voltou há cerca de cinco anos para ajudar o presidente Marquinhos a desenvolver o projeto, onde constituíram a nova ata, o novo estatuto, CNPJ e também o certificado no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Vargem. Atualmente, o clube está com um projeto encaminhado na Câmara Municipal para ser declarado utilidade pública da cidade e Marquinho e Fusa estão em busca de fazer a filiação da Associação Atlética Vargeana na Federação Paulista de Futebol, em uma categoria especial de base, onde trabalharia só com crianças e jovens e adolescentes, desde iniciação até os 20 anos.

Fusa explicou que o projeto visa treinar crianças de sete a nove anos na categoria de iniciação, e também nas categorias Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17 e Sub 20. Ao jornal, ele explicou sobre o projeto. “Esse projeto consiste em fomentar o esporte da região, não só do município. Eu já consegui captar algumas empresas daqui de São Paulo, como a OdontoPlan. Nosso objetivo é fazer com que a criança ou se torne um atleta de futebol ou, caso isso não ocorra, que se torne um cidadão de bem. E a gente quer difundir o esporte para as outras áreas também, que é o futsal, handebol, vôlei, atletismo, etc. A Associação Atlética Vargeana tem vários projetos para desenvolver na cidade, porém como nossa paixão é o futebol, vamos primeiro na nossa paixão”, disse.

Andamento

Na terça-feira, dia 11, Fusa realizou uma reunião junto com o deputado estadual Fábio Faria de Sá, o prefeito Celso Ribeiro, o diretor de Planejamento Amarildo Duzi Moraes, o vereador Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho, e o CEO da Odontoplan, empresa que está patrocinando a Vargeana.

“Eles encaminharam uma emenda de R$ 1 milhão para a saúde de Vargem Grande, pela mediação do vereador Ratinho junto comigo e com o Marquinho, por conta do projeto que nós desenvolvemos, pela capacidade do Marquinho e a credibilidade que temos junto ao deputado. Então estamos contribuindo bastante com o município nessa questão de levar emenda, de desenvolver o esporte, mas o nosso projeto em si é mais voltado para as crianças”, disse.

Fusa comentou que no dia 26 deste mês terá uma reunião com a Federação Paulista e o deputado Fábio Faria de Sá. “O deputado tem articulado a questão da filiação, porque o custo é muito alto. Tem um custo de aproximadamente R$ 200 mil só para a filiação da categoria de base, fora o custo que temos de pagar professor, psicólogo e nutricionista”, disse.

“Nosso projeto é bem amplo, a nossa ideia é fazer um Centro de Formação em Vargem, queremos formar atletas e direcionar para clubes maiores. Nós teremos um centro de formação e preparação de atletas filiado à Federação Paulista para as categorias de base, formando, revelando e encaminhando para times grandes. Esse é o nosso objetivo”, completou.

Fusa comentou que o objetivo é dar uma alimentação de qualidade para os atletas. “No centro de formação vamos ter a nutricionista, então os atletas terão uma alimentação adequada dentro do período que eles estejam lá. Então vamos precisar de hortifruti, de doações de supermercados, não pra gente, a gente não quer dinheiro, a gente quer condições de trabalho pra criançada. Às vezes o garoto chega lá e ele não teve uma refeição com valor nutricional correto. Nosso objetivo é ter uma psicóloga”, contou.

Ao jornal, o diretor de futebol da Vargeana pontuou que o clube não vai conseguir atingir a todos, mas que o objetivo é atingir o máximo de crianças e jovens possível por categoria. “Dá em torno de 180 atletas no alto rendimento, pois são 30 por categoria. Então vamos atender 180 crianças e aí futuramente os atletas vão saindo para times como Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo e outros clubes da região, vão entrando outros jovens e vamos seguindo com esse trabalho. Além do alto rendimento, terá reforço escolar também, então muitos jovens serão ajudados. Nosso projeto é sensacional”, disse.

Ajuda

Hoje, a Escolinha da Vargeana é em parceria com a Prefeitura Municipal, um projeto social. Para o projeto de alto rendimento, como explicaram, o clube como uma associação pode receber doações de pessoa física, pessoa jurídica e também com o imposto de renda.

Fusa comentou que tanto ele como Marquinho estão abertos a explicar para empresários sobre o projeto, sobre o custo elevado que ele possui, a fim de que as empresas possam assinar contratos de parceria com o clube.

Ele pontuou que o projeto é embrionário já há quatro anos, pois precisam constantemente de ajuda e que agora que o projeto está caminhando, principalmente após as eleições. “Então, as empresas que quiserem contribuir, é só entrar em contato conosco, que a gente tem o maior prazer de apresentar o projeto e de falar de que forma que eles podem contribuir”, disse.

Como começou

Marquinho e Fusa se conheceram há cerca de 15 anos em Mogi das Cruzes. Após, Fusa morou em Portugal por cerca de sete anos e, quando voltou e visitou Marquinho, contou a ideia e Marquinho abraçou a causa. “É um sonho nosso de criar o clube e desenvolver um projeto mais profissional, embora o amador na cidade esteja muito bem desenvolvido pelo Marquinhos, tanto que a Vargeana foi tricampeã da Taça dos Campeões. Ele é o maior técnico da região, o que mais ganhou títulos, então estamos juntos nessa empreitada e temos um objetivo muito claro, porque nasci na periferia e o esporte transformou não só a minha vida, como de vários amigos”, comentou.

Vargeana Academy

Os idealizadores comentaram que o projeto seria totalmente gratuito para os atletas e que também possuem um projeto de montar a Vargeana Academy, com escolinhas de futebol paga em outros municípios, mas que, segundo eles, será sempre gratuito em Vargem.

Citou o exemplo de São Caetano, que teve uma escolinha assim em São Paulo e foi, segundo Fusa, o maior formador de atletas. “Quando ele encerrou esse projeto da Academia do São Caetano, São Caetano foi pra última divisão do Campeonato Paulista e saiu do cenário nacional. Então, eu acho que o projeto da Academia de Futebol é válido, só que em Vargem Grande do Sul vai ser sempre gratuito. É o nosso projeto de vida, até porque o atleta de alto rendimento não paga, ele tem que receber algum auxílio”, disse.

“Em breve, inclusive, devemos assinar o contrato, assim, todos os atletas terão dentista, telemedicina, tanto para a criança na parte de pediatria, quanto os mais velhos acima dos 16 anos com clínico geral, ortopedista e fisioterapia. Queremos, na verdade, dar toda uma estrutura para esses atletas para que eles tenham total condição de chegar num patamar de atleta de alto rendimento”, comentou.

Diamantes brutos

Questionados sobre o porquê do projeto ser colocado em prática em Vargem Grande do Sul, Fusa comentou que morou na Angola, na África, e também em Portugal, na Europa, e que pode afirmar que Vargem Grande do Sul tem a melhor infraestrutura que ele já viu. “A cidade tem três estádios. A maior dificuldade é ter um estádio para jogo e a Vargeana tem três. Quando as pessoas me perguntam, eu falo que elas têm um diamante e não sabem utilizar. O Poli novo é um dos melhores ginásios de São Paulo e as pessoas não sabem, não tem noção disso”, afirmou.

Fusa disse que jogou futsal a sua vida inteira e que o estádio da Vargeana não perde em nada para o ginásio da Federação Paulista de Futebol. “Nós queremos desenvolver o projeto com outros esportes também, como o atletismo, lá no Dudu Ramão há uma pista de atletismo maravilhosa e não tem atletismo de alto rendimento na cidade, então imagina quantos jovens tem potencial e isso não está sendo trabalhado, lapidados. Na região, há diamantes brutos a serem lapidados. É preciso fazer essa lapidação e colocar no mercado”, completou.

Professores

A dupla aproveitou a reunião para elogiar os professores da Associação Atlética Vargeana, Edgar e Elder.

Sobre Edgar, Fusa comentou que é um profissional muito qualificado, é perfeccionista e apaixonado por crianças. “Eu falo que o Palmeiras tem o Abel Ferreira e nós temos o Edgar. Ele é português, nascido no Porto, jogou pelo Porto, é um amigo que nós temos, que abraçou o projeto e que tá junto conosco”, disse Fusa.

Os elogios se estenderam também a Elder, o segundo professor. “É um menino de ouro, os pais e as mães são apaixonados por ele, ele é fora da casinha, tem um coração gigantesco, uma pessoa que tem coração e enxerga as pessoas com humanidade, que é o que eu e o Marquinhos fazemos muito”, comentou.

Presidente pediu ajuda dos vereadores

Na última sessão da Câmara Municipal, que aconteceu no dia 5 deste mês, o presidente da Vargeana, Marquinho, fez uso da tribuna livre para solicitar ajuda aos vereadores com as crianças do time. Ele pediu que os vereadores busquem verba para que a Escolinha da Vargeana consiga se estruturar e fornecer lanche para as crianças e adolescentes que treinam, além de transporte para os atletas irem aos treinos.

Na ocasião, Marquinho também agradeceu os recursos que foram destinados pelos vereadores no ano passado, através das emendas impositivas, que totalizaram R$ 61.500, utilizados pelo clube para a aquisição de materiais para a escolinha.

Marquinho aproveitou a ocasião para pontuar a importância do esporte na vida das crianças e jovens e disse que espera que os recursos que forem recebidos com a ajuda dos vereadores, ajudem no dia a dia do time, que tem agora uma categoria de base e sonha em disputar campeonatos ligados à Federação Paulista de Futebol.

Os vereadores agradeceram a presença de Marquinho, elogiaram todo o trabalho que o presidente realiza na Vargeana, principalmente com a escolinha, e se mostraram abertos em buscar ajuda para o clube.

A Associação Atlética Vargeana caminha para se tornar utilidade pública de Vargem Grande do Sul. Na próxima sessão, que ocorre na terça-feira, dia 18, o projeto já deve ser aprovado pelos vereadores.

Durante a entrevista com o jornal, Marquinho disse que foi à Câmara porque tinha algumas ideias e gostaria de pedir ajuda aos vereadores. “Uma coisa é eu chegar em um deputado como cidadão, outra coisa é eles chegarem como vereador. Então quis me colocar à disposição e colocar o meu carro a disposição para conseguir recursos para o esporte de Vargem”, disse.

Marquinho comentou que hoje, a dificuldade da escolinha, é uma criança de nove anos, por exemplo, sair do Paracatu e ir ao Dudu Ramão para o treino. “O pai e a mãe estão trabalhando, como é que essa criança vai vir? E se tiver um transporte passando nos bairros para trazer as crianças, não só nos nossos projetos, em outros projetos também, tem natação, tem o judô, tem o futsal, então eu acho que a gente tem que se reunir e trazer recurso para colocar um transporte na cidade para levar as nossas crianças nas portas dos projetos”, comentou.

O presidente ressaltou que os treinos acontecem no Dudu Ramão porque ele é centralizado e que se os treinos forem alterados para o XXI de Abril, por exemplo, as crianças que moram acima da pista não vão conseguir ir. “Então a ideia é buscar recurso por transporte e também trazer o recurso em custeio e dar o lanche para as crianças. Por exemplo, tem criança que chega lá no projeto, começa a treinar e tem que parar porque começa a passar mal por não ter se alimentado. Mas se ela chegar e tiver um pãozinho, manteiga, leite, suco, é totalmente diferente”, pontuou.

Ao jornal, ele explicou que o objetivo é ajudar todos os projetos, não só o futebol. “Se conseguirmos o transporte, será para todas as modalidades. Se conseguirmos o lanche, será para todas as modalidades”, disse.

Aulas na escolinha

A Escolinha da Vargeana possui as categorias de sete, nove, onze, treze, quinze, dezessete e vinte anos. Os treinos ocorrem cedo para os atletas que estudam à tarde, à tarde para quem estuda cedo, e há também um treino a partir das 16h30 para os alunos que estudam em período integral.

Às terças-feiras de manhã e às quintas-feiras de manhã, o treino de goleiros ocorre às 8h, o treino da categoria Sub 15 e Sub 13 às 9h e da categoria Sub 17, às 10h. Nos mesmos dias, na parte da tarde, acontece o treino de goleiros às 14h, o treino do Sub 7 às 15h, do Sub 15 às 16h, e do Sub 17 às 17h.

Às quartas-feiras de manhã e também às sextas-feiras de manhã acontecem o treino do Sub 11 às 8h, do Sub 9 às 9h e do Sub 7 às 10h. Nestes dias à tarde, há os treinos do Sub 11 às 14h, do Sub 9 às 15h e do Sub 13 às 16h.

As inscrições estão abertas e, para se inscrever, basta o atleta interessado comparecer no treino no horário e falar com o professor responsável.

Fotos: Arquivo Pessoal