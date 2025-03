Casos de dengue em Vargem chegam a 55

Os casos de dengue em Vargem Grande do Sul chegaram a 55 nesta sexta-feira, dia 14 de março, de acordo com os dados do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES) do Estado de São Paulo. Segundo o boletim, apenas um caso está sinalizado como sinal de alarme e 227 notificações foram descartadas. Dois casos da doença estão em investigação.

No Estado de São Paulo, há 243.541 casos da doença, sendo que 464 casos são considerados graves, 5.703 estão com sinais de alarme e 226 óbitos foram registrados.

Na região, a cidade com mais casos de dengue confirmados é São João da Boa Vista, com 522, seguida de Espírito Santo do Pinhal, com 501 casos. Em Aguaí, há 139 casos da doença, São José do Rio Pardo 126 e Casa Branca 71. A cidade de Itobi está com 40casos, São Sebastião da Grama com 12 e Divinolândia com seis.

Também na região, mas um pouco mais adiante, está Porto Ferreira, com 2.178 casos da doença. Na cidade vizinha, Santa Cruz das Palmeiras, há 29 casos da doença.