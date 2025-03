O historiador casa-branquense Sérgio Argeu Scacabarrozzi foi homenageado pelos 40 anos de trabalho na Câmara Municipal de Casa Branca, na última semana. Sérgio iniciou o trabalho no Legislativo em 21 de março de 1985 e atua como Assessor Administrativo e Legislativo. Ele agradeceu aos colegas de trabalho pela lembrança e homenagem. Sérgio contou que não tem previsão de parar com o trabalho na Câmara Municipal de Casa Branca.

Nas redes sociais, a presidente do Legislativo casa-branquense, Fabiana Sandoval, fez uma homenagem especial para Sérgio. Confira:

“O colega da Câmara Sérgio Scacabarozzi completou 40 anos de casa. 4 décadas servindo, e sempre, o seu melhor.

Eu lido com o Sérgio faz aproximadamente 5 anos, desde quando assumi o meu primeiro mandato de Vereadora. Uma vez, cheguei a escrever uma fábula a seu pedido, que foi publicada num jornal, pelo que me recordo, de sua idealização.

Meu pai, Antônio Sandoval, que me deu como herança a política, sempre falou do Sérgio. Do quanto o Diretor da Casa despontava por conta do seu intelecto.

E agora convivendo com ele, com o “dono da Câmara”, como alguns gostam de chamá-lo na tentativa de depreciá-lo, eu tive vontade de deixar registrado o quanto a sua presença enquanto profissional nos deixa seguros no nosso trabalho legislativo.

Sérgio é aquele servidor que está atento a tudo, que faz tudo da maneira mais planejada possível, e que ao longo desses anos de Câmara, sempre mostrou muito esmero à Instituição e ao Poder Legislativo. Observador analítico – muitas vezes, eu penso, até demais, nos faz pensar e repensar nossas condutas diárias e isso, por mais que muitas vezes incomode, porque nos faz sair da zona de conforto, nos faz também cada vez melhores. Nos ensina a ser exemplo.

E agora o leitor entende o porquê deste fato extraordinário.

Esse relato foi, como diria meu poeta preferido, Manuel Bandeira, escrito gota a gota do coração, para um servidor, um dos vários colegas trabalhadores lutadores, que merecem uma homenagem.

Aqui não faço um texto de adulação, faz um texto para dar a um funcionário público que, em 40 anos, construiu uma história de dedicação, compromisso e elevado profissionalismo.

Meus sinceros parabéns pela sua trajetória, Sérgio”.