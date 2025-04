Daniel Ueno, o Dão, retornou do Japão com família

O vargengrandense Daniel Ueno, o Dão, chegou em Vargem Grande do Sul com sua família há um mês. Daniel, sua esposa Thaís de Oliveira, e o filho Romeu residiam no Japão há alguns anos e, em setembro de 2023, Daniel sofreu um grave acidente de bicicleta enquanto voltava do trabalho, que lhe causou traumatismo craniano e lesão medular, resultando no diagnóstico de tetraplegia.

Diversas campanhas foram realizadas em Vargem Grande do Sul e também no Japão, abrangendo diversas cidades e também outros países, a fim de ajudar a arrecadar fundos e ajudar nos custos da viagem de Daniel de volta ao Brasil e seu tratamento. Felizmente, Daniel chegou no dia 28 de fevereiro em São Paulo, às 17h45, chegando ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul no mesmo dia, às 22h.

À Gazeta de Vargem Grande, sua esposa Thaís contou como tem sido esse tempo que estão aqui. “Tem sido bom, Daniel foi muito bem atendido por todos os profissionais da saúde, desde a busca até os atendimentos domiciliares. Estamos nos adaptando”, disse.

Ela informou que Daniel está bem e em tratamento na fisioterapia. “O médico do posto de saúde do nosso bairro já o consultou e pediu exames, ainda não fizemos. Ele começou a fazer fisioterapia todos os dias da semana, temos uma auxiliar de enfermagem nos ajudando meio período e o Daniel tem treinado ficar na cadeira de rodas. A fisioterapia o cansa muito e ele sente muitas dores, mas ele é muito esforçado e estamos muito animados”, comentou.

O retorno ao Brasil

Thaís explicou que Daniel sofreu acidente no dia 20 de setembro de 2023 e as arrecadações e primeiras ações começaram no mês seguinte, pois a maior renda era a dele, que mantinha a casa da família no Japão. “Nos primeiros meses foram as arrecadações que nos ajudaram a viver lá. Logo após se iniciou os eventos e arrecadações da Ação Solidária Amigos do Dão, com o intuito de arrecadar o dinheiro para que pudéssemos retornar ao Brasil, visto que lá éramos apenas nós três, Daniel, eu e nosso filho Romeu”, contou.

Ao jornal, ela contou que após a finalização das ações, quando atingiram o valor necessário para trazer o Daniel ao Brasil, algumas pessoas do Japão viram a matéria que circulou no portal de notícias G1 e entraram em contato com ela, informando alguns direitos que o Daniel tinha, como indenização por acidente de trabalho e aposentadoria por invalidez. “Nossa tradutora nos ajudou a pesquisar e dar entrada no processo e foi preciso aguardar a finalização para que pudéssemos sair do país e retornar ao Brasil. A resposta final do processo saiu no dia 30 de dezembro de 2024 e logo em seguida demos entrada em todo trâmite para voltarmos para o Brasil”, pontuou.

“Nós contratamos a International Health Care Clinic, que é uma agência de transporte de pacientes com comorbidade. Uma médica foi até a nossa casa no Japão avaliar o Daniel e, junto com a companhia aérea, eles decidiram qual era a melhor forma para ele viajar. O Daniel veio na classe executiva acompanhado por uma médica e uma enfermeira até o Brasil”, completou.

O processo todo, desde orçamento, autorização da viagem e aprovação da companhia aérea demorou cerca de meses, de acordo com Thaís. “O Daniel teve que fazer exame de sangue e urina e fizemos ‘quarentena’ de cinco dias antes da viagem. No dia da viagem, uma ambulância móvel foi buscá-lo e levá-lo até o aeroporto de Tokyo, foram aproximadamente cinco horas de viagem. O primeiro voo de Tokyo para Dubai teve duração de 12 horas, lá fizemos uma escala de 2h40m e embarcamos para Guarulhos (SP), que teve duração de 15h”, contou.

Thaís explicou que Daniel chegou ao Brasil bem, apenas com dores devido ao longo tempo de viagem. “Ele foi acompanhado até Vargem pelo Dr. Gustavo e o enfermeiro Fernando com a ambulância UTI e por precaução passou a noite no Hospital. No dia seguinte de manhã ele veio pra casa e tem sido cuidado aqui desde então”, informou.

As ações

Durante a entrevista, Thaís contou que o valor total arrecadado em todas as ações foi de R$ 349.908,08. Ela informou que o valor cobrado pela empresa pelo trabalho, e as passagens do Daniel, médica e enfermeira, totalizaram o valor de R$ 226.080,00. As passagens de Thaís e de Romeu ficaram em R$ 34.284,21.

Ela explicou que o restante do valor foi destinado a cama, o colchão pneumático que trouxe do Japão, cadeira de rodas, guindaste, pomadas e utensílios fisioterápicos, além da adaptação da casa para recebê-lo.

Thaís comemorou que a Ação Solidária Amigos do Dão foi um sucesso no Brasil, no Japão, Estados Unidos e Inglaterra. “Foram inúmeras ações que nos possibilitou retornar para a nossa casa, graças ao apoio e ajuda que recebemos dos nossos amigos, familiares e da população vargengrandense, não apenas que moram aqui, mas de todos os lugares do mundo que abraçaram e apoiaram a causa, muitos mesmo sem nos conhecer. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho com a minha família e por nos ajudar a retornar”, disse.

“Em especial gostaria de agradecer todos os meios de comunicação por toda a visibilidade, a Francieli, Alexia, Fusca, Gabriela, Vinicius e a todos que ajudaram na realização durante os eventos, meus pais que sempre estiveram conosco, o padre Antônio e toda a comunidade, as comunidades católica do Japão e Estados Unidos, ao Rotary Club, o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, toda a prefeitura que sempre esteve disposta e engajada em ajudar, e desde o primeiro contato não mediram esforços pra nos ajudar a estar aqui hoje. São realmente muitas pessoas, muitos nomes que se eu começar a citar ficaria dias aqui (risos). Tenho recebido muito carinho por onde passo pela cidade e nunca vou conseguir ser grata o suficiente por tudo que fizeram por nós. É imensurável a gratidão. Sem dúvidas aqui o Daniel receberá todo amor, carinho e atenção que ele merece ao longo de sua vida”, completou.

Fotos: Arquivo Pessoal