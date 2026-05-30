Goleadas marcaram 4ª rodada do Campeonato Veteranos

Com 22 gols em quatro partidas, a quarta rodada do Campeonato Veteranos 2026, organizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul, foi disputada no último domingo, dia 24, trazendo muita emoção para os torcedores.

No Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, o Master Prata, de Águas da Prata, venceu o Veteranos Boca Juniors, de Caconde por 3 a 1. No jogo seguinte, o Cacondense FC, de Caconde, derrotou o Cruzeirinho, de São João da Boa Vista, por 3 a 1. Já no campo do Centro Educacional Esportivo José Cortez, o Califórnia FC, de Águas da Prata, goleou o Cohab FC, de Vargem Grande do Sul por 5 a 1. Na partida seguinte, o clássico entre as equipes de Vargem Grande do Sul, o Master Vargem aplicou uma goleada no Liverpool FC, com o placar finalizado em 7 a 1.

A classificação até a quarta rodada, mostra o Sambaí.com liderando o Grupo A, seguido pelo Califórnia FC. Já no Grupo B, o Cruzeirinho é o líder com um jogo a mais, seguido pelo Master Prata em segundo lugar.

Rodada deste domingo

Neste domingo, dia 31, será disputada a quinta rodada da competição, com jogos na Vargeana, e também no campo de futebol do CEE José Cortez. São duas partidas em cada estádio, sendo as primeiras às 8h e as segundas às 10h.

Na primeira partida sediada na Vargeana, o Liverpool vai enfrentar o Califórnia FC. Na sequência, o Cohab FC encara o Sambaí.com, ambas equipes são de Vargem Grande do Sul. Já a primeira partida do domingo no CEE José Cortez será o confronto entre o Cacondense e o Master Prata. Após, a partida será o jogo entre o Ajax FC, de Vargem, e o Veteranos Boca Juniors.