Equipe mirim feminina de handebol estreou em torneio

A equipe mirim feminina de handebol do Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul foi até Mogi Guaçu, no último domingo, dia 24, para a disputa da primeira etapa da categoria Liga de Handebol do Interior.

As atletas da categoria, com idade até 12 anos, em sua grande maioria, estavam disputando sua primeira competição e as jogadoras ficaram bastante nervosas e ansiosas pela estreia. Apesar da ansiedade, o time conquistou uma vitória contra a equipe de Limeira, mas foi derrotada por Mogi Guaçu, Franca e Extrema MG.

Para o professor Juliano, responsável pela equipe, a etapa trouxe aprendizado para o grupo. “Agora é voltar aos treinos e buscar evoluir dia após dia para que consigamos um melhor desempenho coletivo e alcançar o melhor de cada uma em prol da equipe”, observou.

O próximo compromisso da equipe mirim será no dia 4 de julho, novamente em Mogi Guaçu, quando as meninas enfrentam o outro grupo, jogando contra as equipes Gol de Mão, de Campo Limpo Paulista; Jundiaí Handebol Clube; Indaiatuba; Botucatu e Sport Clube Corinthians Paulista.