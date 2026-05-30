Gustavo Tabet conquista medalha no Paulista de Judô

O Ginásio Antônio Baldusco em Itapecerica da Serra, foi palco, no último sábado, dia 23, das finais do Campeonato Paulista de Judô nas categorias Cadete e Júnior, reunindo mais de 500 judocas de aproximadamente 150 agremiações. O judoca Gustavo Slootemaker Tabet representou Vargem Grande do Sul, conquistando uma importante medalha de bronze em sua categoria.

As disputas se estenderam ao longo do dia, com as finais ocorrendo no fim da tarde, diante do público presente no ginásio. Antes do início das decisões, aconteceu a cerimônia de abertura, que contou com a presença de autoridades do esporte e da política local de Itapecerica da Serra, além de representantes do presidente da Federação Paulista de Judô, Henrique Guimarães, que acompanhava a delegação paulista campeã brasileira sub-15 em Aracaju. Os vice-presidentes Hatiro Ogawa e Raul Senra Bisneto também participaram.

A edição realizada em Itapecerica da Serra encerrou o calendário das finais do Paulista nas categorias Cadete e Júnior. Agora, os atletas mais bem ranqueados vão representar o estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro.

Gustavo lutou na Divisão Especial pela categoria Júnior Pesado e conquistou uma medalha de bronze no tatame. Com o resultado, ele assegurou o segundo lugar no Ranking Paulista e assim obteve índice para o Campeonato Brasileiro.