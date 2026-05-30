Handebol garante bons resultados na Liga do Interior

A equipe infantil masculina de handebol do Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul foi até Itapira, no último sábado, dia 23, para a disputa da primeira etapa da categoria Infantil da Liga de Handebol do Interior. Os meninos, com idade até 14 anos, estrearam na competição com um saldo positivo, foram três vitórias, venceram as equipes de Americana, Mogi Guaçu e Itapira e uma derrota para Jundiaí ao longo do dia.

De acordo com o professor Juliano Garcia, responsável pelo time, a equipe vargengrandense está em um grupo muito equilibrado. “Todas as quatro equipes foram derrotadas por Jundiaí e venceram seus outros três jogos largando com nove pontos cada”, informou. Vargem ocupa a segunda colocação do grupo por conta do saldo de gols. Em primeiro vem Indaiatuba, em terceiro Botucatu e em quarto Tatuí.

O próximo compromisso da equipe infantil está previsto para o dia 26 de junho, quando vai jogar as partidas pelo grupo A, contra as equipes Gol de Mão, de Campo Limpo Paulista; Itatiba; Franca e Franco da Rocha.