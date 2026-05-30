Festa de Santo Antônio terá início neste final de semana

A comunidade católica de Vargem Grande já vive o clima de fé e tradição com a programação da Festa de Santo Antônio 2026, promovida pela Paróquia Santo Antônio, no Jardim Fortaleza, ao longo do mês de junho. Além das tradicionais quermesses, a programação religiosa contará com missas, novenas, procissões e celebrações especiais, reunindo fiéis de toda a cidade.

Programação

Os primeiros dias da festa serão realizados nos dias 30 e 31 de maio, seguidos pelas datas de 6 e 7, 13 e 14, e 20 e 21 de junho. A festa terá início logo após as missas celebradas na Igreja Santo Antônio e oferecerá uma variedade de bebidas e alimentos típicos, incluindo café e chocolate quente, além de opções como batata ao molho, batata palito, cachorro-quente, frango a passarinho, lanche de pernil, nhoque, panqueca, pastel, polenta frita e caldo de mandioca. Os visitantes também poderão participar de uma roleta de prêmios, que promete animar ainda mais a festa. A organização espera reunir uma grande multidão de pessoas para celebrar a data. A Festa de Santo Antônio é uma tradição na cidade e promete ser uma das mais animadas dos últimos anos.

Novena

A programação religiosa terá início no dia 2 de junho, com missa às 19h, na Igreja Santa Cecília. Já no dia 4 de junho, será celebrada a Missa e Procissão de Corpus Christi, às 16h, marcando também a abertura oficial da Novena de Santo Antônio, que seguirá até o dia 12 de junho.

Durante os nove dias de novena, diversos padres convidados irão presidir as celebrações sempre no período da noite. No dia 5, a celebração será presidida por Dom Eugênio. No dia 6, pelo padre José Ricardo. Já no dia 7, além das missas na Igreja Santa Cecília e na Matriz Santo Antônio, haverá celebração do batismo e novena presidida pelo padre Donato. No dia 8, a novena será conduzida pelo padre Antônio Carossi; no dia 9, pelo padre Helinho; no dia 10, pelo padre Rogério; no dia 11, pelo padre Marcelo Visconde; e no encerramento da novena, no dia 12, pelo padre Lucas Janucci.

O ponto alto das festividades acontecerá no dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio. A programação prevê procissão às 17h15, saindo do Cristo Redentor, seguida da Missa Solene na Matriz Santo Antônio.

A programação segue no dia 14 de junho com missas na Igreja Santa Cecília e na Matriz. No dia 16 haverá missa na Igreja Santa Cecília, enquanto no dia 17 a celebração acontecerá na Comunidade Santo Antônio. Encerrando a programação divulgada até o momento, no dia 18 de junho haverá adoração ao Santíssimo Sacramento às 16h e missa às 19h30 na Matriz Santo Antônio.

A expectativa da organização é de que milhares de fiéis e visitantes participem das celebrações religiosas e das festividades sociais, mantendo viva uma das mais tradicionais festas religiosas de Vargem Grande do Sul.