Sebrae oferta auxílio gratuito para pequenos negócios aumentarem a produtividade

Vargem Grande do Sul possui 105 vagas para o programa Brasil Mais Produtivo

Os empreendedores que estão em busca de aumentar a produtividade e a competitividade de seus pequenos negócios já podem se inscrever para o programa Brasil Mais Produtivo, uma parceria entre Sebrae, Governo Federal, Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) que promove melhorias rápidas e de alto impacto para micro e pequenas empresas.

O programa é gratuito e contém 6 mil vagas em todo o Estado de São Paulo. Do total, 105 delas são para 20 cidades da região, englobando Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista, Águas da Prata, Aguaí, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Estiva Gerbi, Espírito Santo do Pinhal, Itapira, Itobi, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, São José do Rio Pardo, Santo Antônio do Jardim, São Sebastião da Grama, Tambaú e Tapiratiba.

A analista de negócios e gestora do Programa ALI do Sebrae-SP, Josiani Leite, falou sobre a iniciativa. “Inovar tem se consolidado como a melhor opção para melhorar a competitividade e produtividade das empresas. Com base nisso, o Programa ALI Produtividade oferece um atendimento personalizado, com implementação de soluções inovadoras e tecnológicas para os desafios dos empreendedores”, disse

Ela também destacou que o ALI Produtividade é a oportunidade para que os empresários possam atender melhor seus clientes, tornar seus processos mais ágeis e eficientes, diferenciar-se da concorrência e consequentemente melhorar sua lucratividade.

As inscrições já começaram e as vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3638-1126 ou em qualquer unidade do Sebrae-SP ou Sebrae Aqui.

Brasil Mais Produtivo

O programa Brasil Mais Produtivo é aberto a micro e pequenas empresas das áreas de serviços, comércio e indústria de todo o Estado de São Paulo. Segundo o Sebrae, o acompanhamento é individualizado por agentes bolsistas e pode ter duração de até seis meses. O objetivo é identificar eventuais problemas ou queixas e buscar soluções e inovações específicas a partir de um plano de ação com acompanhamento especializado.

Busca atender a pequenos negócios que passam por questões como sazonalidade das vendas, gestão financeira deficiente, tíquete médio baixo, sobrecarga ou ociosidade de funcionários, alta rotatividade, estoque alto, problemas de layout e espaço, entre outras. As soluções envolvem desde elaboração de plano de marketing e posicionamento digital até orientação financeira, definição de metas, aprimoramento da gestão de estoque, ações de vendas, treinamento de funcionários, melhoria do processo de seleção etc.