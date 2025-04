Hospital luta para ter as dívidas controladas

No próximo dia 13 de maio, o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul completa 100 anos de fundação. Foi nesta data que a pedra fundamental da entidade foi lançada, dando início à sua construção. O atual interventor do Hospital, José Geraldo Ramazotti deu entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande e falou sobre como anda a atual situação deste que é um dos principais centros de tratamento da saúde dos vargengrandenses.

Ramazotti começou a atuar no Hospital em 2022, como tesoureiro da instituição e no dia 1º de março de 2024, o ex-vereador assumiu como novo interventor do Hospital de Caridade, conforme decreto do então prefeito Amarildo Duzi Moraes. O decreto prorrogou a intervenção da prefeitura no Hospital, uma vez que não houve candidatos para compor a chapa da nova Mesa Diretora para conduzir a entidade.

Passado um ano, o atual prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) editou o decreto Nº 6.327, que prorrogou por mais quatro meses a intervenção municipal no Hospital de Caridade, com o prazo estendendo a gestão do município sobre a unidade de 11 de março até 10 de julho de 2025. Tudo leva a crer que Ramazotti deverá permanecer por um bom período como interventor, uma vez que não se consegue montar uma chapa e encontrar um provedor para tocar a instituição.

Falando sobre a atual situação do Hospital, Ramazotti afirmou que ele conta com uma infraestrutura muito boa, como poucos na região. “Hoje temos cerca de 80% do prédio reformado e a última ala, a do ambulatório antigo, as reformas estão em início”, comentou.

Hoje, quem procura o Hospital já pode notar a reforma realizada no ambulatório, com uma nova entrada e várias salas para consultas e atendimento. Uma obra iniciada há algum tempo por gestões anteriores e que agora foi terminada. Não só ela, mas também a nova lavanderia, funcionando adequadamente às exigências sanitárias, bem como a cozinha totalmente reformada, com um espaço amplo e equipamentos novos.

Cita ainda Ramazotti a troca dos dois compressores antigos por dois supermodernos, como fez questão de dizer, conseguidos com os recursos do “Desafio do Bem” proposto durante o rodeio da Festa da Batata do ano passado. A ala de 11 quartos do Setor B, também já se encontra totalmente reformada e em breve irá atender pacientes dos planos de saúde e pacientes particulares.

Outras ações da direção do Hospital já concluídas, envolve a pintura por dentro e por fora que já foi realizada e o prédio ganhou a instalação de bate macas de madeiras nas suas paredes de todos os corredores. Também foram adquiridos vários aparelhos novos de tv, que foram instalados nos quartos dos pacientes atendidos pelo SUS e também pelos planos de saúde.

Novos projetos para o Hospital

A instituição quase centenária, conta hoje com um interventor que trabalha com muito entusiasmo para mantê-la de pé e melhorar os serviços prestados a quem a ela recorre. Aos 62 anos de idade, Ramazotti está animado com a tarefa de conduzir o nosocômio. “O desafio me move. Temos muito a melhorar. É o tipo de trabalho que traz ao mesmo tempo muita preocupação e gratidão pelas conquistas. Tem de ter uma dedicação muito grande, exige muita atenção e reponsabilidade”, afirmou à reportagem do jornal.

Sobre os novos projetos, disse que estão aguardando o asfaltamento interno do corredor de entrada de veículos e o estacionamento, que será feito pela prefeitura. A adequação do prédio contra incêndio e pânico, através da obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), está em andamento, bem como a troca de ar-condicionado central das quatro salas cirúrgicas e a iluminação e paisagismo do jardim frontal do Hospital com recursos provenientes das emendas impositivas dos vereadores municipais.

Como projeto de maior envergadura, está a instalação de painéis solares no prédio para geração de energia elétrica com a participação da Elektro, gerando economia de 50%, cuja obra está em andamento com os estudos técnicos sendo concluídos. Também mais a longo prazo, está previsto a instalação de uma usina de oxigênio para atender as necessidades do Hospital. “Além disso, estamos estudando a possibilidade da instalação de um laboratório de análise clínica para atender as demandas do Hospital e também de tornar nossa maternidade regional, atendendo cidades como Casa Branca, São Sebastião da Grama, dentre outras”, comentou o interventor.

Déficit pesa, mas contas estão controláveis

Ao abordar o problema econômico vivido pelo Hospital de Caridade, o interventor Ramazotti disse que é uma situação bastante difícil, em virtude do pouco repasse do SUS ao Hospital, representando apenas 10% do custo mensal da entidade. “É uma batalha diária para manter as portas abertas. Mas contamos com o importante recurso que a prefeitura nos repassa, dos eventos que realizamos, emendas dos deputados, as emendas dos vereadores municipais e da contribuição voluntária dos empresários e da população”, afirmou.

Todo este esforço faz com que o Hospital esteja em dia com o pagamento de seus funcionários, do recolhimento dos impostos devidos e com os fornecedores. “Em relação a muitos hospitais de atendimento SUS da região e do Brasil, estamos numa situação de endividamento controlável, visto que a maioria supera a casa dos milhões em dívidas. Tudo isso se deve ao trabalho incansável das administrações anteriores e atual”, falou Ramazotti, que ainda elogiou o trabalho dos funcionários do Hospital e também da equipe de médicos.

Carnê do IPTU

Uma das virtudes do atual interventor, é pedir ajuda, contribuição à causa do Hospital. Na entrevista que concedeu ao jornal nesta terça-feira, dia 15 de abril, lembrou da importância que é a contribuição dos vargengrandenses com o pagamento da guia azul do carnê do IPTU deste ano, onde cada contribuinte pode ajudar contribuindo com uma pequena parcela, cuja soma ajuda em muito a entidade. “Isso certamente vai ajudar a nossa população, ajudar a salvar vidas”, sentenciou Ramazotti.

Fotos: Reportagem