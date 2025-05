Dois angolanos foram presos por tentativa de estelionato e uso de documentos falsos em Vargem

A equipe da PM foi acionada após denúncia de comportamento suspeito de dois homens dentro da agência. Segundo o informado, eles tentavam realizar o cadastro biométrico com o objetivo de sacar o benefício do Bolsa Família. No entanto, o sistema do banco emitiu um alerta, pois uma tentativa semelhante já havia ocorrido no dia anterior em Santa Cruz das Palmeiras (SP), com suspeitas envolvendo três pessoas de características semelhantes e os mesmos sobrenomes.

Durante a abordagem, os dois suspeitos se identificaram e, com eles, foram encontrados aparelhos celulares, dinheiro em reais e dólares. Com um dos rapazes também havia um documento de identificação escondido no forro da blusa, apresentando o mesmo rosto, mas com outro nome.

Diante das contradições apresentadas durante o interrogatório e dos indícios de fraude, os dois foram presos em flagrante, sendo encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Campinas.

Na sede da Polícia Federal, os indivíduos revelaram suas verdadeiras identidades. A delegada federal Estela Beraquet Costa confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de tentativa de estelionato (art. 171) e uso de documentos falsos (art. 304). Após os procedimentos legais, os dois permaneceram à disposição da Justiça.