Campanha visa conscientização no trânsito

No próximo sábado, dia 10 de maio, a partir das 8h, a Praça da Matriz será palco de duas campanhas importantes. A campanha “Estou de Antena”, uma ação de conscientização sobre o uso de antenas corta-pipa em motocicletas e também uma campanha de conscientização sobre o uso da faixa de pedestre e cerol.

A campanha ‘Estou de Antena’ é voltada a motociclistas, motoboys e todos os amantes das duas rodas. A iniciativa visa prevenir acidentes causados por linhas de pipa com cerol.

Durante o evento, serão distribuídas gratuitamente antenas corta-pipa e brindes aos participantes. A campanha é uma realização da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, em parceria com o Departamento de Segurança e Trânsito, a Câmara Municipal e o Detran. A ação busca sensibilizar os condutores sobre a importância desse equipamento simples, mas essencial para a segurança nas vias.

Uso da faixa de pedestre e cerol

Também neste sábado, dia 10, haverá uma campanha de conscientização do uso de faixa de pedestre e cerol na Rua do Comércio, no Centro, às 8h. A campanha será realizada pela Prefeitura Municipal, através do Desetran e com apoio do Detran-SP.

A ação faz parte das atividades de conscientização da campanha “Maio Amarelo”, movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Durante o evento serão instaladas antenas corta-pipa, que ajudam a proteger motociclistas contra acidentes causados por linhas com cerol e distribuídos brindes aos motoristas.

O objetivo da campanha é educar pedestres, condutores e a população em geral sobre a importância de respeitar as faixas de pedestres e os perigos do uso do cerol que pode levar à óbito, desta forma, promovendo mais segurança no trânsito e nas áreas de lazer.