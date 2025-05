Radares são instalados em trecho perigoso da SP-215 entre Vargem e São Roque da Fartura

A Rodovia SP-215, no trecho que liga Vargem Grande do Sul a São Roque da Fartura, conhecida por seu traçado sinuoso e pista simples, recebeu a instalação de novos radares de velocidade. A medida visa aumentar a segurança em uma das vias com histórico de acidentes na região.

Os equipamentos foram instalados nos quilômetros 19,47 e 20,9 da rodovia João Batista de Souza Andrade, conforme informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP). Na mesma rodovia, também foram instalados dois radares de Águas da Prata a São Roque da Fartura, nos quilômetros 4 e 7,7. A iniciativa faz parte do Plano de Segurança Viária do órgão, que previa a instalação de 649 novos radares em mais de 150 rodovias estaduais no início deste ano.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pelas rodovias estaduais de São Paulo que não foram passadas à iniciativa privada, os novos dispositivos contam com tecnologia avançada, incluindo leitura automática de placas, contagem de veículos e transmissão de dados em tempo real.

De acordo com o “Anuário Rodoviário de Acidentes – 2023”, lançado em maio de 2024 pelo DER, em 2023 ocorreram 662 acidentes fatais nas estradas administradas pelo órgão. É o maior número desde 2019, quando foram registrados 677 sinistros de trânsito com mortes nessas estradas. Com os novos radares, a expectativa é que a fiscalização eletrônica contribua para a redução de 25% a 40% no número de acidentes nas rodovias estaduais.

Além da SP-215, outras rodovias da região também receberam os novos equipamentos. Na SP-344, que conecta Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama, os radares foram instalados nos quilômetros 243,1 e 245. Já na SP-207, entre São José do Rio Pardo e São Sebastião da Grama, os dispositivos estão nos quilômetros 5,6 e 15,7.

A instalação dos radares ocorreu após um período sem fiscalização eletrônica nas rodovias estaduais, desde março de 2024, quando os contratos anteriores venceram e não foram renovados. Com a retomada da fiscalização, o DER busca reduzir o número de acidentes e aumentar a segurança dos usuários das rodovias.

A SP-215 é uma via de grande importância para a região, facilitando o acesso entre municípios e escoamento de produção agrícola. Com a instalação dos radares, espera-se que os motoristas redobrem a atenção e respeitem os limites de velocidade, contribuindo para um trânsito mais seguro e para a diminuição no número de acidentes.

Acidentes

Os acidentes nesse trecho da Rodovia João Batista de Souza Andrade, a SP-215, especialmente na região da serra entre São Roque da Fartura e Vargem Grande do Sul, evidenciam a necessidade de atenção redobrada dos motoristas, principalmente em condições climáticas adversas e em descidas íngremes. Embora não haja um número oficial consolidado de ocorrências, houveram alguns acidentes significativos.

Em março de 2025, um caminhão carregado com lixo hospitalar perdeu os freios na descida da serra e parou em um barranco. O motorista sofreu escoriações leves após saltar do veículo em movimento.

No mesmo mês, um caminhão Ford Cargo, carregado com cenouras, perdeu o controle e colidiu com um barranco no km 12 da rodovia. O motorista faleceu no local, e sua esposa e filho de 2 anos ficaram gravemente feridos.

Em dezembro de 2024, uma carreta carregada com 39 mil quilos de batatas tombou na altura do km 18 durante uma curva sob chuva. Apesar do impacto, não houve vítimas.

Em outubro de 2024, aconteceu um acidente fatal no local, quando um caminhão carregado com caroço de algodão capotou próximo ao Marco Divisório, resultando na morte do motorista de 45 anos. O acidente ocorreu por volta das 19h40 no km 02 da rodovia.

Em setembro de 2024, uma carreta bi-trem tombou próximo à Fazenda Três Barras. O motorista ficou preso nas ferragens, mas foi resgatado com vida e consciente.

Um caminhão carregado com 45 toneladas de calcário tombou na descida da serra no mesmo mês. O motorista ficou preso às ferragens e sofreu fraturas nos braços.

Uma colisão frontal entre dois caminhões no km 16 resultou na morte de três pessoas e deixou uma ferida gravemente em setembro de 2024.

Ainda em setembro, um caminhão carregado com esterco perdeu os freios e tombou. Os dois ocupantes saíram ilesos.

Uma colisão envolvendo um Fiat Siena e uma motocicleta Honda CG deixou o motociclista ferido em maio de 2024.

Uma capivara invadiu a pista, causando um acidente com duas motocicletas entre São Roque da Fartura e Vargem Grande do Sul, em março de 2024.