CEMMIL abre processo seletivo para diversos cargos em Vargem

Oportunidades são para coletor de lixo, jardineiro, motorista, pedreiro, entre outros. Inscrições vão até o fim de junho. Aprovados prestarão serviços à prefeitura municipal e o contrato de trabalho será regido pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

O Consórcio Intermunicipal CEMMIL para o Desenvolvimento Sustentável publicou, na última quarta-feira, dia 4, o edital do Processo Seletivo nº 010/2025, com vagas e cadastro reserva para diversos empregos na prefeitura de Vargem Grande do Sul.

As vagas oferecidas são para os cargos de coletor de lixo (2), jardineiro, motorista CNH D e E (2), operador de máquinas (2), pedreiro, serviços gerais e vigia (2). Todas as oportunidades são para cargos com escolaridade mínima de ensino fundamental incompleto, com salários iniciais que variam de R$ 1.800 a R$ 3.000.

O processo seletivo visa suprir a demanda por profissionais nas áreas operacionais do consórcio, que presta serviço à prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul.

As inscrições estão abertas desde às 8h do dia 5 de junho e seguem até às 16h do dia 30 de junho de 2025. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.sigmarh.com.br, mediante pagamento da taxa de R$ 32,00.

O processo será composto por prova objetiva para todos os cargos, além de prova prática e prova de aptidão física para alguns cargos. A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 13 de julho de 2025.

Os candidatos que forem melhores classificados na prova objetiva serão convocados para as etapas seguintes, conforme critérios estabelecidos no edital. As datas, horários e locais das provas práticas e de aptidão física serão divulgados posteriormente nos sites www.sigmarh.com.br e www.cemmil.com.br.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Informações detalhadas podem ser conferidas no edital completo, disponível nos sites acima.