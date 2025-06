Moradores do Jardim Canaã pedem melhorias à prefeitura

Falta de asfalto e rachaduras nas casas foram relatados pelos moradores

Várias reclamações dos moradores do Jd. Canaã chegaram ao jornal Gazeta de Vargem Grande, que esteve no local para entrevistar algumas pessoas sobre estas queixas. A reportagem do jornal ouviu Auricélia Gomes da Costa Almeida, moradora do local que criou um grupo no WhatsApp para discutirem os diversos problemas do bairro.

Um dos mais novos loteamentos da cidade e já densamente povoado, o Canaã está localizado logo após a Cohab Homero Correa Leite, na estrada que liga à Usina de Cana de Açúcar Abengoa e apresenta vários problemas segundo as moradoras, como poeira, lama, rachaduras em casas e o despejo de vinhaça pela empresa Abengoa na Av. Maquis Ranzani, que passa ao lado do bairro.

Segundo ela, os moradores enfrentam a poeira constante durante os períodos secos, e, nas chuvas, a situação se agrava com o excesso de lama nas vias. Outro agravante, comentou a líder do bairro, é o despejo frequente de vinhaça na estrada que liga a cidade à empresa Abengoa Bioenergia, também conhecida como estrada da Dedini.

A vinhaça é um resíduo líquido oriundo da destilação do caldo de cana-de-açúcar utilizado na produção de etanol. Apesar de conter nutrientes que permitem seu uso como fertilizante, o líquido tem odor forte e textura espessa, o que, segundo os moradores, torna o ambiente insalubre. “O cheiro forte chega a atrapalhar até durante as refeições”, relatou Auricélia.

De acordo com a líder, um pedido para que a empresa interrompesse o despejo de vinhaça foi encaminhado à direção da Abengoa, mas até o momento não houve retorno. Além disso, a falta de asfaltamento da estrada, principalmente no trecho da Av. Maquis Ranzani que passa em frente o bairro é outro motivo de insatisfação. Diversas moradoras procuraram a reportagem para denunciar as consequências da circulação intensa de veículos pesados na via de terra, como caminhões, carretas, ônibus e treminhões, que acabam por causar danos severos nas paredes de suas casas.

Micaelli Tamara do Nascimento, uma das residentes, relatou o impacto em sua rotina: “O pó é constante, moro no meio do quarteirão. Treme tudo, a gente não consegue dormir, pois as paredes balançam, e isso é 24 horas por dia”, disse.

Outro ponto levantado pelos moradores é a existência de terrenos sujos e a ausência de serviço regular dos Correios, o que dificulta o recebimento de correspondências e encomendas. “Precisamos que a prefeitura asfalte esse trecho. Uma das ruas está tão alta por conta do aterro que nem carro passa. Lutamos muito para construir nossas casas aqui, e agora nossos vizinhos estão vendo seus imóveis sendo desvalorizados pelas rachaduras nas suas residências”, declarou Ana Carolina de Moreira Morais.

A comunidade do Jardim Canaã pede atenção urgente ao poder público municipal, cobrando ações do prefeito e dos vereadores para resolver os problemas e garantir melhores condições de vida para os moradores do bairro.

Prefeito anunciou melhorias na região

De acordo com pesquisas feitas pela reportagem da Gazeta de Vargem Grande, uma licitação foi aberta em dezembro de 2023, visando a contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura urbana na Avenida Maquis Ranzani. A licitação tinha por objetivo a execução de obras de infraestrutura urbana, compreendendo pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e rampas de acessibilidade na avenida, com fornecimento de materiais e mão de obra e equipamentos.

Segundo apurou o jornal, a licitação esteve parada, mas foi retomada em maio deste ano. O valor do contrato vencido pela empresa N. J. Caetano de Vargem Grande do Sul é de R$ 594 mil.

Recentemente, na sua página no Facebook, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) anunciou que um novo projeto seria feito para a avenida, e que importantes obras seriam realizadas na Av. Maquis Ranzani, via de destaque, que dá acesso a diversos bairros. “Será realizada nova pavimentação da avenida, execução de guias e sarjetas e acessibilidade nas calçadas do local”, informou o prefeito.

Disse o prefeito na sua página editada no mês passado, que a prefeitura estava refazendo o projeto que estava previsto nesta avenida, para que fosse executada uma base mais resistente do que a prevista no projeto inicial, devido ao grande fluxo de veículos pesados que passam diariamente na avenida.

Afirmou que antes dessa etapa será realizada a instalação de uma nova adutora que abastecerá a futura Cohab 7, que será construída logo após o Jd. Canaã.

Finalizou Celso Ribeiro afirmando que em breve, com o novo projeto, será dado início às obras que mudarão aquela região da cidade, proporcionando um trânsito mais seguro e o local preparado para acesso e abastecimento de água das futuras residências do novo conjunto habitacional.

A reportagem do jornal já esteve diversas vezes no local reivindicando esta melhoria para a população, como a matéria que circulou em fevereiro de 2023, com o título “Moradores do Jardim Canaã pedem asfalto”.