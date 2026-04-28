Vargengrandenses contam como dívidas impactam suas vidas

O recorde de endividamento das famílias brasileiras não é apenas um dado estatístico. Em Vargem e em todo país, ele tem rosto, endereço e história. A Gazeta conversou com dois moradores que vivem na pele as consequências do crédito fácil e dos juros elevados. Os relatos ilustram uma realidade que se repete: a facilidade de acesso a cartões e limites bancários, especialmente por meio de bancos digitais, leva consumidores a acumular dívidas que rapidamente fogem do controle.



Os dois casos têm em comum o mesmo ponto de partida — crédito aprovado com rapidez e sem maiores exigências e o mesmo destino: dívidas que crescem mês a mês, dificuldade de negociação com as instituições financeiras e impacto direto na vida familiar. Juntos, eles devem mais de R$ 37 mil, valor que continua subindo enquanto as propostas de acordo apresentadas pelos bancos seguem fora do alcance de quem já não consegue pagar nem o mínimo da fatura.

Desemprego e Dívidas

O endividamento de famílias brasileiras com cartão de crédito e cheque especial tem se tornado uma realidade cada vez mais comum. A facilidade de acesso ao crédito, principalmente por meio de bancos digitais, tem atraído consumidores que, muitas vezes, utilizam o limite sem planejamento e acabam enfrentando dificuldades para quitar os débitos diante dos altos juros cobrados.



Aos 25 anos, a jovem Talita Cristina, nome fictício utilizado para preservar sua identidade, vive um verdadeiro pesadelo financeiro. Em entrevista, ela contou que abriu conta em três bancos digitais: Nubank, Banco BMG e Mercado Pago. Em pouco tempo, conseguiu crédito aprovado em todas as instituições. “Em dois bancos eu consegui limite de R$ 2 mil, e no outro R$ 5 mil. Na hora foi algo que me ajudou muito, porque veio fácil e rápido”, relatou.

Com o dinheiro disponível, ela trocou de celular, comprou roupas e utilizou parte do crédito em despesas do dia a dia. “Naquele momento eu pensei que estava resolvendo meus problemas. Como o dinheiro caiu fácil, eu fui usando sem pensar muito nas consequências”, contou.



O problema começou poucos meses depois. Desempregada, Talita não conseguiu manter o pagamento das faturas e viu a dívida crescer rapidamente. Hoje, o valor ultrapassa R$ 17 mil. “Em menos de cinco meses meu nome já estava negativado. Os juros sobem todos os dias e eu não consigo sair dessa bola de neve”, desabafou.

A situação financeira passou a afetar diretamente a convivência familiar. Segundo ela, os pais tentam ajudá-la, mas encontram dificuldades para assumir os pagamentos devido ao alto valor e à quantidade de cartões. “Meus pais estão tentando me ajudar, mas são três cartões com juros muito altos. A dívida só aumenta mês após mês. Isso trouxe muita discussão dentro de casa e mexeu com a nossa paz”, afirmou.



Sem emprego e sem perspectiva imediata de quitar os débitos, Talita tenta negociar diariamente com as instituições financeiras, mas afirma que as propostas ainda são inviáveis. “Eu tento fazer acordo todos os dias, mas as parcelas ficam altas demais. Parece que quanto mais eu tento resolver, mais a dívida cresce”, disse.



Ela deixa um alerta para quem pensa em utilizar crédito fácil, principalmente em bancos digitais. “Não peguem cartão de banco algum e de banco digital muito menos. Os juros são abusivos e, depois, para negociar, é muito difícil. A gente acha que está se ajudando, mas pode acabar entrando em um problema sem saída”, alertou. Enquanto busca uma solução, ela espera que as instituições ofereçam uma proposta de quitação que caiba em seu orçamento.

Devendo R$ 20 mil

Outro caso relatado ao jornal é o de Carlos Henrique, nome fictício para preservar a identidade do entrevistado. Atualmente com uma dívida que gira em torno de R$ 20 mil no cartão de crédito, ele conta que o problema começou após solicitar o aumento do limite em um banco físico de Vargem Grande do Sul. “Eu pedi para aumentarem meu limite e consegui com facilidade. Na época, eu tinha certeza de que seria muito fácil pagar”, relatou.



Segundo Carlos, a dívida não surgiu por necessidade ou emergência, mas por impulso. Ele afirma que utilizou o crédito para realizar um desejo pessoal: comprar uma bicicleta de alto valor. “Foi por impulso. Eu queria comprar uma bicicleta cara e acabei usando o cartão sem pensar nas consequências”, disse.

De acordo com ele, o descontrole financeiro começou logo após o aumento do limite, quando os juros passaram a se acumular rapidamente. “Assim que aumentou meu limite, começou a sair do controle. Os juros foram o principal motivo para a dívida crescer”, afirmou.



Apesar de estar empregado atualmente, Carlos conta que a situação tem afetado diretamente sua vida pessoal e emocional. “Hoje estou sem crédito, não posso comprar nada e isso me deixa muito triste”, desabafou.

Relata que a dívida impactou também pessoas do seu convívio. “Mudou completamente a rotina da minha família”, contou. Carlos já teve o nome negativado em outras ocasiões, mas afirma que antes as negociações eram mais fáceis. Agora, segundo ele, as propostas apresentadas pelo banco são inviáveis. “Já tentei negociar, mas eles cobram juros em cima de juros. O banco não tira os juros, só aumenta”, reclamou.



Para conseguir manter as contas em dia em alguns momentos, ele precisou recorrer à ajuda de familiares e amigos. Ao final da entrevista, ele deixou um alerta para quem pensa em utilizar cartão de crédito ou cheque especial sem planejamento. “Não peguem cartão de crédito. Na hora é muito bom, mas depois vira uma bola de neve na sua vida”, alertou