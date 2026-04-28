Sebrae oferece treinamento de IA para pequenos negócios

O Sebrae Faça promove nos dias 11 e 18 de maio um treinamento prático voltado ao uso de inteligência artificial por empreendedores. As aulas acontecem das 18h30 às 22h30 na sede da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul, localizada na Rua São Jorge, nº 90. As vagas são limitadas.

O treinamento aborda três eixos principais: a criação de conteúdos voltados à venda com o uso do ChatGPT, a produção de vídeos profissionais com ferramentas de inteligência artificial e estratégias de uso do Instagram para negócios. A proposta é capacitar os participantes a aplicar essas ferramentas de forma prática no dia a dia das suas empresas.

O curso será gratuito, as inscrições e informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3641-9000, ramal 72, ou pelo WhatsApp (19) 98382-4963.