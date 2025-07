Editorial: Um feito e tanto

Dois garotos de Vargem Grande do Sul, junto de seu professor, são alguns dos representantes do Brasil em um desafio mundial de robótica. Diretamente de uma cidade que apenas recentemente passou a contar com uma universidade, na modalidade Educação à Distância, e que não é reconhecida pelo investimento em inovação científica, esses vargengrandenses mostram que quando se une educação, talento, dedicação e incentivo, feitos extraordinários são possíveis.

Os adolescentes Rafael Vidal e Tiago Gomes, além do professor Matheus Giglio embarcaram essa semana para a etapa final global do AI for Good Global Summit 2025, em Genebra, na Suíça, nos dias 8 e 9 de julho. O torneio é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), focado em desafios do mundo real e tem como meta usar robôs para avançar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A equipe de robótica Cyberdragons do Colégio Vitória, representada por Rafael, Tiago e o professor e técnico Matheus venceu etapas difíceis, superou diversos imprevistos e além de talento e criatividade, mostraram muita resiliência para chegarem a este ponto. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, que pode ser acessada no canal do jornal no Youtube, os garotos se mostraram bastante otimistas e até comentaram sobre como essa oportunidade terá um impacto positivo em suas vidas.

Porém, numa idade ainda tão jovem, fica difícil compreender a dimensão de um feito desses. Focados na competição e ainda participando de outros torneios, Rafael e Tiago não devem perceber a barreira que quebraram. Não apenas geográfica, de ultrapassar as fronteiras do país mostrando um talento que foge do que o brasileiro ainda não está acostumado: o da educação e o da ciência.

O Brasil é sim um grande celeiro também nesses setores, mas com um orçamento cada vez mais reduzido em bolsas e programas de desenvolvimento, o país acaba perdendo muitos talentos para universidades e outros polos de pesquisa espalhados pelo mundo. Por isso o feito desse trio de Vargem é enorme. Eles mostram aos demais meninos e meninas da cidade que o investimento em educação compensa, que buscar ser um bom aluno é sim algo positivo e que transforma vidas, basta ver nesta edição da Gazeta o resultado de outros alunos da cidade que se classificaram para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

O brasileiro está acostumado a torcer por atletas, a vibrar com jogadas e com performances esportivas ou se emocionar com artistas em apresentações em palcos ou exibições. Mas, nesta semana, o vargengrandense vai torcer por jovens estudantes que, programando e construindo robôs, buscam tornar o mundo melhor.