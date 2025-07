Inaugurada floricultura Carolina Flores e Decor

Com a presença de amigos, parceiros e convidados, aconteceu no sábado, dia 12, a inauguração do novo espaço Carolina Flores e Decor, de propriedade de Carolina de Souza Lima Maciel e Mello e Paulo Henrique Corrêa de Mello, localizada na Avenida da Saudade, 121.

O evento foi muito elogiado pelos presentes, com os proprietários celebrando o momento especial e agradecendo a todos que estiveram presentes. “Foi um sucesso, e ficamos muito felizes em compartilhar essa conquista com pessoas tão queridas”, afirmaram Carolina e Paulo Henrique.

Foto: Arquivo Pessoal