Editorial: Uma lição aprendida há 36 anos

Há 36 anos Vargem Grande do Sul ganhou os noticiários não só do Estado de São Paulo, como também do Brasil, devido a denúncia do uso de mercúrio nas suas lavouras de batata. Com uso proibido devido aos graves problema de saúde que acarreta, embora a maioria dos produtores alegava inocência no uso da substância proibida, o fato é que ele foi encontrado em várias plantações após testes realizados pelo Instituto Adolfo Lutz, sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde e também pela Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo.

O prejuízo não só monetário foi muito grande, como também afetou a imagem da cidade e região que na época já despontavam como um dos principais polos de produção de batata de inverno do Brasil, pois a batata colhida aqui e na região eram vendidas para vários estados brasileiros, sendo consumido por milhões de pessoas em todo o território nacional.

Também há de se questionar o grave problema envolvendo a saúde de quem consumiu o produto contaminado na época, como também as pessoas que trabalharam nas lavouras, inclusive os proprietários e seus familiares, pois muitos alegaram que não sabiam que em suas lavouras estava presente o mercúrio, com todos os malefícios que ele representava para o corpo humano.

Passados os tormentos daquele fatídico ano de 1989, os produtores foram se recompondo e o episódio deixou boas lições que foram aprendidas pelos bataticultores e também pelos responsáveis junto ao Estado pela fiscalização e autorização do consumo de produtos usados nas lavouras de batata, regulamentando-os.

Do lado dos produtores, certamente houve o amadurecimento com relação à responsabilidade dos produtos a serem usados nas lavouras, com preocupação com a saúde dos consumidores e também com a saúde econômica de quem produz o alimento, pois uma vez contaminados, todos são atingidos, indistintamente.

A união entre os produtores verificada na época também há de ser ressaltada, certamente fortalecendo o que viria a ser a Associação dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul e região e posteriormente a criação da Cooperbatata, com todo o sucesso que hoje o agronegócio do município e região desfruta.