Filme “Vila Polar” estreia nesta sexta-feira em Vargem

Nesta sexta-feira, dia 25 de julho, estava programado o lançamento do curta-metragem “Vila Polar”, no Espaço Mais Cultura. Dirigido por Paulo Tothy, o filme usa a ficção para refletir sobre a perda da memória e do patrimônio em cidades do interior, tendo como cenário o centro histórico de Vargem Grande do Sul.

Realizado com apoio da Lei Paulo Gustavo, o filme “Vila Polar” é uma obra local que fala sobre o que ainda pode ser preservado.



Com projeções poéticas e elenco local, a obra questiona as transformações urbanas e valoriza a identidade cultural. A sessão terá entrada gratuita e contará com exibição do filme, haverá um bate-papo com a equipe e elenco.

O roteiro é assinado por Jéssica Balbino e Paulo Tothy, com Leandro José no papel principal. A equipe técnica é composta por Paulo Tothy (fotografia e montagem), Michele Veloso (som direto e assistência de direção), Lucas Amadeu (desenho de som e mixagem), China Trindad (coloração), Mateus Augusto Baratlli e Paulo Tothy (pesquisa), Cauê Maia (projeção), Maíra Bühler (assistência de projeção), Elisa Sbardellini Aliende (ilustrações) e Lais Mori Piconi (assistência de produção).

Sobre Paulo Tothy

Paulo Tothy, de 31 anos de idade, de família vargengrandense, morou até seus dez anos de idade na Vila Polar. Também estudou em Vargem Grande na escola Benjamin Bastos. Parte de sua família paterna chegou à cidade por volta dos anos 50 onde vivem até hoje. Atualmente residindo em Poços de Caldas, é formado em Publicidade e Propaganda pela PUC Minas e iniciou sua carreira no audiovisual em 2009, durante o projeto itinerante Cine Tela Brasil, idealizado pela cineasta Laís Bodansky. Com experiência em diferentes formatos do cinema, estudou Direção de Arte e Roteiro na Escola Internacional de Cinema de São Paulo, dirigiu documentários, videoclipes, onde atua também em curadorias de cinema e artes visuais. Seu trabalho tem foco na valorização da arte independente e regional, e “Vila Polar” é seu mais recente projeto autoral, que explora temas como memória, identidade e a transformação dos espaços urbanos.