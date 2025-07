“Uma manifestação pública de fé”

Assim se referiu à Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana o padre Paulo Sérgio Fuliaro, 67 anos, há 37 anos no sacerdócio e há 6 anos como pároco da Paróquia de São Joaquim. A ele caberá neste domingo, quando acontece a 49ª Romaria, a benção inicial a todos os romeiros que sairão do Largo da Igreja São Joaquim em direção à Praça da Matriz, no Centro da cidade.



Comentando sobre a fé religiosa que é o principal motivo da romaria, disse que é uma homenagem com muito carinho para a padroeira da cidade. “É um momento de reavivar a fé de muitas pessoas, que se voltam para Deus neste momento”, comentou padre Paulo Sérgio.



Disse que neste ano cada paróquia assumirá uma parte da Romaria. “Eu faço a abertura com a benção; o padre Antônio Carossi, paróquia de N. Sra. Aparecida faz a animação e orações durante o trajeto; o padre Carlos Eduardo Dóbies, paróquia de Santo Antônio vai a cavalo com o estandarte de Sant’Ana; os padres Gilberto do Prado, paróquia N.Sra. Aparecida e Luciano Muterle Guidi, da paróquia de Santa Luzia, farão a benção no beija-fitas e o padre Thiago Caldeira de Oliveira da paróquia de Sant’Ana fará a acolhida no palanque junto à Praça da Matriz”, explicou.



Criado em um sítio em Santo Antônio do Jardim, padre Paulo Sérgio disse que acha a Romaria muito bonita. “Sou de origem rural, cresci no meio dos animais, eles fazem parte de nossa vida”, falou, dizendo que os carros de boi, cavalos, burros, e outros animais que aparecem no cortejo, levam as pessoas de volta às suas origens.



“Também vejo a Romaria como uma exaltação ao Criador. Deus criou os animais e os colocou ao bem do homem. Deve haver uma reciprocidade, com os homens tratando com dignidade os animais”, comentou o padre.

Ainda sobre sua ligação com o evento e o cuidado com o bem estar dos animais, comentou que somos uma região agrícola e os animais estão integrados na nossa vida. “Íamos para a cidade a cavalo, fazer compras de charrete. Na Romaria, devemos ter o cuidado de não maltratar os animais, temos de cuidar. Somos os zeladores da obra da Criação, temos de cuidar e nunca maltratar”, afirmou.