“O correto é soltar o animal após a Romaria”

A maior incidência de maus-tratos tem ocorrido após o término da Romaria dos Cavaleiro de Sant’Ana, quando muitas pessoas deixam seus animais amarrados em postes e árvores enquanto frequentam um bar. Também há os que passam a andar com as charretes e carrocinhas pela cidade, muitas vezes bebendo, com som alto e excesso de peso para o animal carregar.



Sobre esta questão, o veterinário Alessandro de Souza afirmou que o correto é soltar o animal para descansar após a Romaria. “O som alto provoca medo e estresse no animal, que muitas vezes não está acostumado em portar a cela o dia todo. Então é necessário após a Romaria afrouxar as barrigueiras, dar água aos animais, mantê-los na sombra, caso o romeiro queira ficar um pouco mais na cidade”, orientou o veterinário.

Alessandro já participou muitos anos como romeiro e também já foi jurado da festa. Ele acredita que todo mundo que participa da Romaria o faz com o espírito preparado para um ato religioso, de devoção, procurando uma benção para ele e também para seu animal.



“Quanto a questão de maus-tratos a animais, não vejo como um problema que acontece muito na Romaria. A pessoa se prepara e também o seu animal para poder participar. Esse cavalo durante algum tempo antes da Romaria recebeu uma alimentação melhor, foram tomados alguns cuidados como casqueamento e ferrageamento”, disse Alessandro.

Comentou que a maioria dos animais que participa da Romaria já está habituada a uma rotina de cavalgada. “Mas, no meio de milhares de animais pode ser que aconteça alguns casos de crueldade. Neste caso, é quando o animal não está bem preparado, ele pode estar não tão bem nutrido, com dor e despreparado para realizar o percurso”, analisou.



Disse que quando isso acontece, neste momento o condutor pode estar cometendo um ato de crueldade contra seu animal. “Um animal que não esteja em bom estado físico e bem preparado, não deveria participar da Romaria”, é o que ele pensa.

Lembrou que é importante frisar o que são maus-tratos, que é quando o animal não está enquadrado nas cinco liberdades do bem estar, que são: Livre de fome e sede; livre de dor e doença; livre de desconforto; livre de medo e estresse e livre para expressar seu comportamento natural.

Para Alessandro, a grande e absoluta maioria dos cavaleiros e amazonas que participa da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana é apaixonada pelos seus animais, cuida e trata bem deles, não cometendo maus-tratos e crueldade.