Aulas e Canções em Francês

No dia 25 de junho, na novela “Garota do Momento”, a personagem Lígia Sobral, interpretada por Paloma Duarte, cantou a música francesa Frère Jacques, para acalmar a netinha bebê.

Ao ouvi-la retornamos mentalmente ao ano de 1968, quando tivemos aulas de francês no Colégio Alexandre Fleming, ministradas pela professora Márcia Aparecida Ribeiro Iared (foto).

A mestra para motivar os alunos, ensinava também canções na língua gaulesa, após explicar o que a música retratava, como por exemplo: Frei dorminhoco que tinha a obrigação de tocar o sino (Frère Jacques); canção alusiva a Ponte D’Avignon onde todos dançam, independentemente na classe social (Sur le pont d’Avignon); etc….

Importante ressaltar, que no ano anterior houve apresentação referente a Ponte de D’Avignon no palco da escola, em que os alunos caracterizados em diversas profissões, cantavam e dançavam, dos quais nos recordamos de Ângelo Longuini Neto como médico, Carlos Teodoro Miranda como capitalista e Cely Aliende como lavadeira.

Sur le pont d’Avignon

Chansons Enfantines

(Refrain:)

Sur le pont d’Avignon,

On y danse, on y danse

Sur le pont d’Avignon,

on y danse, tout en rond.

Les bell’s dam’s font comm’ ça,

Et puis encor’ comm’ ça.

Les beaux messieurs font comm’ ça

Et puis encor’ comm’ ça.

Les cordonniers font comm’ ça

Et puis encor’ comm’ ça.

Les blanchisseuses font comm’ ça,

Et puis encor’ comm’ ça.”

Mario Poggio Jr.