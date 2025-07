Defesa Civil se mobilizou para combate de incêndio em Canavial

A Defesa Civil de Casa Branca, juntamente com as brigadas das usinas Ferrari e São Luís, se empenharam na tarde desta terça-feira, dia 22, para controlar um grande incêndio na região do bairro Desterro. O foco foi no sítio São Bento, acima do pontilhão, em terras ocupadas por plantio de cana da Usina São Luís.

A suspeita é de incêndio criminoso, que afeta a fauna e a flora, colocando em risco a vida de humanos, animais e plantas, além de degradar a qualidade do ar.

Durante a operação, a Defesa Civil reforçou o pedido para que a população colabore denunciando suspeitas de incêndio criminoso e acionando o órgão em caso de novas ocorrências. O atendimento pode ser feito pelos telefones 199 ou (19) 99902-9538.

Fotos: Prefeitura de Casa Branca