Audiência debate Plano de Saneamento Básico

A Prefeitura de Casa Branca, promoveu na noite de terça-feira, 22 de julho, uma audiência pública para apresentar e discutir a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). O encontro, realizado no auditório da Câmara Municipal, contou com a presença de autoridades, técnicos, representantes da sociedade civil e moradores interessados em contribuir com o planejamento do setor.

Durante a audiência, foram apresentados os estudos técnicos desenvolvidos até o momento e debatidos os quatro eixos centrais do plano: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Os profissionais responsáveis pela revisão detalharam metas de curto, médio e longo prazo, além de apontarem os principais desafios enfrentados pelo município e as soluções propostas.

A realização da audiência pública reforça o compromisso da Administração Municipal com a transparência e a gestão participativa. Além da audiência presencial, a Prefeitura também disponibilizou um canal online para que os cidadãos pudessem enviar sugestões por meio de um formulário eletrônico.

O documento final do PMSB será encaminhado à Câmara Municipal de Casa Branca para apreciação. Com a revisão aprovada, o município poderá pleitear recursos estaduais e federais para implementar melhorias no setor de saneamento.

Ao fim da audiência, a Prefeitura agradeceu o engajamento dos participantes e reafirmou o compromisso com políticas públicas sustentáveis e voltadas à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Fotos: Prefeitura Casa Branca