Poesia retrata caminhada até Aparecida

Um grupo de 24 pessoas de Vargem Grande do Sul participou de uma caminhada até Aparecida do Norte pelo “Caminho da Fé”, saindo de Águas da Prata no dia 13 de julho e retornando à cidade no dia 24, quinta-feira passada.

Participaram da caminhada Beti, Liliane, Rosângela, Adriana, Lucelene, Lourdes, Ana Cláudia, Rafaela, Isabela, Regina, Geni, Roseli, Juliana, Rodrigo, Pintadinho, Vinícios, Fernando, Felipe, Lucas, Fernando, Camila, Tiago, Pedro e Henrique, que integram o Grupo Nossa Senhora de Lourdes. O grupo teve o apoio de Camila Honório Milan e Fernando Osete.



A peregrinação foi relatada em forma de poesia pelo peregrino Felipe Meireles, contendo cerca de 20 estrofes livres, onde narra os muitos lugares que o grupo passou e também os nomes dos peregrinos e as reações de cada um durante o trajeto.

Dado ao pouco espaço que dispomos no jornal impresso, a poesia será publicada nas páginas sociais da Gazeta de Vargem Grande para que todos tomem conhecimento do bonito feito e também da bela poesia de autoria de Felipe Meireles.