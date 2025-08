Colisão na curva do Miachon deixa dois motociclistas internados

Acidente aconteceu na noite de domingo dia 27, na estrada entre Vargem Grande do Sul e Itobi

Dois jovens ficaram feridos após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na estrada que liga Vargem Grande do Sul a Itobi, na altura do km 1+900, próximo à conhecida “curva do Miachon”. A colisão ocorreu por volta das 19h10 do domingo, 27 de julho.

Segundo as informações, os dois ocupantes da motocicleta, ambos do sexo masculino são moradores da cidade de Divinolândia. O condutor de 19 anos e o passageiro de 23, seguiam sentido Vargem-Itobi quando, ao se aproximarem da curva, perderam o controle da direção. A moto derrapou no asfalto, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um automóvel Corsa que vinha no sentido oposto.

O carro, ocupado por um casal residente no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul, parou no acostamento após a colisão. Felizmente, nenhum dos dois ocupantes sofreu ferimentos.

Já os motociclistas foram socorridos pelo resgate municipal de Vargem e encaminhados ao hospital, onde permanecem internados. A Polícia Militar de Itobi esteve no local e tomou as providências necessárias para registro e apuração das causas do acidente.

Foto: Reprodução EPTV