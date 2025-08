Denúncia contra Paulinho não passa na Câmara

Cinco vereadores votaram a favor da denúncia e seis contra

Eram necessários sete votos dos vereadores presentes para que a denúncia contra o vereador Paulo César da Costa (Podemos) pudesse prosperar para uma Comissão Processante, mas na sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, dia 4 de agosto, apenas cinco vereadores foram a favor da denúncia feita pela cidadã Andreza Bucci, que acusou o vereador de quebra de decoro parlamentar por ataques que ela teria sofrido.

Votaram a favor da denúncia, os vereadores Giovana Carvalho (MDB), Gustavo Bueno (PL), Serginho da Farmácia (Cidadania), Felipe Gadiani (PSD) e Vanessa Martins (PL). Contra a denúncia, que foi arquivada, votaram os vereadores Rafael Coracini (MDB), Fernando Corretor (Republicanos), Joãozinho da Força (Republicanos), Ratinho (Podemos), Parafuso (PSD) e Bilu (Solidariedade). O presidente da Câmara Maicon Canato (Republicanos) e o vereador Paulinho, não votaram.

O caso envolvendo o vereador teve repercussão na cidade e ganhou mais destaque quando Andreza protocolou na Câmara Municipal no dia 2 de julho, a denúncia onde afirmava que sofreu ataques por parte do vereador nas redes sociais, debochando da mesma e fazendo um forte comentário sobre um sério problema de saúde que ela enfrentou.

Na ocasião, o jornal Gazeta de Vargem Grande publicou matéria noticiando a representação por quebra de decoro parlamentar alegada pela denunciante junto à Câmara Municipal. A denúncia teve por base o comentário feito por Paulinho, após Andreza ter discutido nas redes sociais com ele, questionando sobre a aplicação de verbas conseguidas pelo vereador junto ao Hospital de Caridade.

Em resposta, Paulinho disse: “Você deveria ter feito um grande serviço à sua família. Ter feito um bom serviço pulando no meio do pontilhão”.

Essa fala do vereador teria exposto a cidadã, que tinha passado por severa depressão e teria pulado de um pontilhão, onde felizmente nada de mais grave lhe teria ocorrido. Após o incidente, Andreza disse no dia 17 de junho, que iria tomar todas as providências judiciais cabíveis, publicando uma nota onde manifestou sua total indignação e repúdio às palavras “criminosas e violentas proferidas contra mim pelo vereador Paulo César da Costa, que, em uma rede social, incitou publicamente que eu cometesse suicídio, me ofendendo, humilhando e tentando me silenciar”.

Ao tomar consciência que tinha ofendido a cidadã, na edição do jornal que circulou no dia 21 de junho, Paulinho em entrevista à Gazeta disse que estava arrependido, que foi infeliz ao proferir as palavras e pediu desculpas à Andreza Bucci.

O auditório da Câmara Municipal estava cheio, com a presença de familiares de Andreza e também do vereador Paulinho. A sessão foi transmitida ao vivo pelo Youtube.

Vereadores se justificaram

O presidente da Câmara concedeu a palavra aos vereadores e o primeiro a fazer uso dela foi o vereador Paulinho, que relatou sobre a questão envolvendo-o e a denunciante através das discussões realizadas no Facebook, depois falou do seu trabalho como vereador, das muitas verbas que conquistou para a cidade, principalmente para o Hospital de Caridade nestes anos todos que atua como vereador e pediu perdão para a população pelos seus comentários. Alegando também que já tinha pedido perdão à Andreza na sua entrevista ao jornal.

Disse que já tinha sido chamado na delegacia para prestar seu depoimento sobre o caso, e que ia pagar pelos seus atos na Justiça comum. Pediu aos vereadores que votassem com suas consciências e que esperava um julgamento justo por parte de seus pares, uma vez que nunca cometeu nenhuma irregularidade na Câmara Municipal e também na cidade. Que não havia nada que o desabonasse.

Todos os vereadores que votaram para que a denúncia não prosperasse criticaram duramente a fala de Paulinho contra Andreza. Porém, deram a entender que iriam dar uma nova chance ao vereador para que ele não voltasse a fazer o que fez. Todos foram unânimes em criticar o uso das redes sociais para atacar as pessoas, falando do perigo que ela representa quando as pessoas extrapolam e atingem outras com palavras que podem ferir, ou atacar a honra e a moral.

Por sua vez, os vereadores que foram favoráveis que a denúncia prosseguisse através de uma Comissão Processante, que poderia levar à cassação do mandato do vereador, concordaram que Paulinho feriu de fato o decoro parlamentar e que o processo deveria dar prosseguimento e ser devidamente apurado. Eles elogiaram a atuação de Paulinho como vereador municipal, mas condenaram o que ele disse à cidadã Andreza Bucci.

Sem a maioria dos votos, o caso foi arquivado e deve agora prosperar na Justiça. Na reportagem que o jornal Gazeta de Vargem Grande fez na edição de sábado, já previa que dificilmente a denúncia contra Paulinho iria prosperar, com a maioria dos vereadores agindo em espírito de corpo, blindando um dos seus membros contra a denúncia que mais tarde um outro pode vir a sofrer.