Painel: Contas aprovadas de 2023

Polícia municipal deve voltar a ser GCM

Após o Tribunal de Justiça (TJ) do Estado de São Paulo impugnar a emenda à Lei Orgânica nº 31, de 2 de abril de 2025, aprovada pela Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, que renomeou a Guarda Civil Municipal (GCM) para Polícia Municipal, os vereadores nesta sessão ordinária que acontece segunda-feira, deverão aprovar nova lei voltando o nome original da corporação para Guarda Civil Municipal (GCM).

Agindo em espírito de corpo

Apesar de ser uma pauta polêmica, o pedido de representação contra o vereador Paulo César da Costa (Podemos), o conhecido Paulinho da Prefeitura, feita pela cidadã Andreza Bucci, por quebra de decoro parlamentar por ataques que ela teria sofrido do vereador, não deverá ter maioria de votos suficientes para aprovação da denúncia.

A montanha pariu um rato

Para quem esperava que o tarifaço de Trump ia acabar com o Brasil, após tantas polêmicas, a montanha (Trump) estremeceu, esperneou, mas como diz a fábula, acabou parindo um rato. Vai causar problemas em muitas áreas, mas diante do que as ameaças se faziam sentir, o Brasil deve aguentar e sair mais fortalecido, segundo os comentários de muitos políticos.

Contas aprovadas de 2023

As contas do prefeito Amarildo Duzi Moraes referentes ao ano de 2023, obtiveram parecer favorável com recomendações do Tribunal de Contas e devem ser votadas na sessão de segunda-feira. Sem apresentar irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, é tido como certo a aprovação pelos vereadores municipais.

Festa dos caminhoneiros

De autoria da vereadora Vanessa Martins (PL), o projeto de lei do Legislativo inclui a Festa dos Caminhoneiros no Calendário Cultural do Município de Vargem Grande do Sul.

A Festa dos Caminhoneiros em Vargem é uma tradição que cresce a cada ano, sendo realizada há mais de 20 anos, tornando-se uma tradição. Explica que todos os anos, centenas de pessoas se reúnem na Igreja São Joaquim para a celebração religiosa, com a tradicional missa dos caminhoneiros, benção dos veículos, procissão de caminhões e carros pelas ruas da cidade e almoço. O evento seria realizado anualmente no mês de setembro.

Moções

Na pauta dos vereadores da sessão de segunda-feira, constam a aprovação de três moções de louvores e quase 20 moções de pesares, a serem enviadas às famílias enlutadas que perderam seus entes queridos.