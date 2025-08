Sicredi Dexis reúne produtores para anunciar Plano Safra 25/26

Informe Publicitário

A agência do Sicredi Dexis de Vargem Grande do Sul reuniu na noite desta quinta-feira, dia 31 de julho, produtores rurais do município para anunciar o Plano Safra 25/26. A reunião aconteceu no espaço do Restaurante Braseiro dedicado a eventos e teve também a participação das empresas Global Corp. e da Ebara Bombas. Também participaram representantes da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) do governo do Estado e da Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul.

Após as boas vindas dadas pelo gerente geral Gustavo Raimundo, a apresentação prosseguiu com as informações sendo prestadas pelo assessor de Agronegócio do Sicredi, Joaquim Firmino, que falou aos presentes sobre os recursos disponíveis para o Plano Safra 2025/26 junto à agência da Sicredi Dexis de Vargem.

A Sicredi Dexis vai disponibilizar onde a cooperativa atua, R$ 4,2 bilhões em crédito rural no Plano Safra 2025/26, sendo R$ 3,5 bilhões em linhas de custeio e comercialização e outros R$ 700 milhões para investimentos. Os recursos poderão ser contratados para produtores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor (Pronamp) e demais produtores.

Os recursos são controlados e livres. Os controlados estão disponíveis pelo Plano Safra, com taxas subsidiadas pelo governo federal. Joaquim falou sobre as mudanças ocorridas este ano no plano. Para Pronamp e demais produtores, o governo elevou as taxas de juros, que ficarão entre 8,5% e 14% ao ano, contra 7% a 12% do ciclo anterior.

Entre as mudanças anunciadas, o crédito de custeio passa a exigir as recomendações do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc). Outra novidade é a autorização para o financiamento de rações, suplementos e medicamentos adquiridos até 180 dias antes da formalização do crédito.

O limite de renda para enquadramento no Pronamp passou de R$ 3 milhões para R$ 3,5 milhões por ano, permitindo que mais agricultores tenham acesso às condições do programa. Já o Moderagro e Inovagro foram unificados para simplificar o acesso.

Para incentivar as práticas sustentáveis, os produtores enquadrados no Pronamp e demais produtores têm redução de 0,5 ponto na taxa de custeio. E também podem ser custeadas a produção de sementes e mudas de essências florestais, nativas ou exóticas.

Convênio Pró-Trator é bom para agricultor

O Convênio Pró‑Trator operado pela Sicredi Dexis traz diversas vantagens valiosas para produtores rurais, especialmente pequenos e médios do estado de São Paulo.

O assessor Agro Joaquim Firmino abordou a questão do financiamento de tratores através do Convênio Pró-Trator que visa a modernização da frota agrícola, com subsídio de 50% sobre a taxa de juros. Segundo Joaquim Firmino, é um dos créditos mais baratos do mercado e com ótimos resultados custo benefício para o agricultor.

Empresas participam da reunião

Durante o lançamento do Plano Safra 25/26 da Sicredi Dexis, algumas empresas fizeram exposição de seus produtos. O empresário Geovani Milan da Global Corp, que apresentou os serviços prestados pela empresa que atua no mercado de tecnologia em Vargem desde 2006, fornecendo tecnologias para gestão de frotas, ativos e pessoas, soluções em energias sustentáveis e serviços através de drones, principalmente na agricultura.

Os representantes da Ebara Bombas, que tem sede também no município, fizeram uma explanação sobre os equipamentos fabricados em Vargem e voltados para a agricultura. A exposição foi feita pelo coordenador comercial da empresa, Hosman Peixoto, que falou sobre os avanços tecnológicos das bombas produzidas pela Ebara e colocou à disposição dos presentes a loja da fábrica Antenna Shop para que todos pudessem conhecer.

Finda as apresentações, foram feitos sorteios de brindes aos presentes e depois todos se dirigiram ao restaurante onde foi servido um rodizio de pizza aos produtores, seus familiares e demais participantes do evento promovido pela Sicredi Dexis.