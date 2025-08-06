Acidente de trânsito na Rua Orídio Ronqui

No início da tarde desta quarta-feira, 6 de agosto, foi registrado um acidente na Rua Orídio Ronqui, no bairro Fortaleza, ao lado da Praça Ivor Barion, em Vargem Grande do Sul.
A reportagem da Gazeta esteve no local e apurou junto aos moradores do bairro que, o condutor do veículo Agile, de cor preta perdeu o controle, por motivos ainda não esclarecidos, batendo fortemente na lateral da caminhonete Mitsubishi L200.
O veiculo Agile ficou com a frente destruída, já na caminhonete houve danos mecânicos na suspensão traseira e pequeno amassamento na parte traseira inferior da carroceria
O condutor foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital de Caridade, onde passou por avaliações médicas e foi liberado. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para as providências cabíveis.
Fotos enviadas por Leitor