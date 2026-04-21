Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Samuel Cardoso de Siqueira Filho, o Samuka, aos 53 anos de idade, no dia 10 de abril. Residia no Centro, era filho de Sônia Maria Cachola Siqueira- já falecida e do comerciante Samuel Cardoso de Siqueira. Deixou os filhos Mateus e Caroline; e os irmãos Silvia, Simone e Sérgio. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério da Saudade.
Faleceu César Fernando Siqueira, aos 54 anos de idade, no dia 12 de abril. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou a esposa Ana Cláudia Ferreira Ribeiro; a filha Carolina e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Rozangela Maria Cardoso Biazi, aos 56 anos de idade, no dia 13 de abril. Residia na Cohab I; deixou o marido Cristiano Biazi; irmãos; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Aparecido Francisco Rodrigues, aos 83 anos de idade, no dia 14 de abril. Residia no Jardim Nova Canaã; deixou a esposa Maria Aparecida; os filhos Antônio Carlos, Aparecido e Donizete; netos; bisnetos; irmãos; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Nélson Corrêa Cezario da Silva, aos 73 anos de idade, no dia 15 de abril. Residia em Valinhos; deixa a filha Fernanda; o genro Fernando; a neta Mariana e os irmãos Gilberto, Mirão, Edson, Cidinha, Luzia e Antônia. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de Itobi.
Faleceu Álvaro Ferreira Leite Peixoto, aos 40 anos de idade, no dia 15 de abril. Residia no Bairro Nossa Senhora Aparecida em São João da Boa Vista; deixou o filho Nicolas e os irmãos Rafael e Otávio. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério da Saudade.
Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.
Falecimento em Itobi
Faleceu Alessandro Cosme da Silva, aos 35 anos de idade, no dia 14 de abril. Deixou os pais Silvia e Paulo; a esposa Francielle; os filhos Andriel e Rute; os irmãos Cristiane, Paulo Henrique, Alessandra e Alex; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Itobi.
Falecimentos em Casa Branca
Faleceu Edmary Maximiano, aos 51 anos de idade, no dia 4 de abril. Deixou o marido Adriano Gonçalves de Oliveira; os filhos Maiara e Bianca; genro; os netos Pedro Henrique e João; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu Antônio Renato Zilli, aos 86 anos de idade, no dia 7 de abril. Era viúvo de Geni Carvalho; deixou os irmãos Inês e José Luiz; os sobrinhos Luciana, Carlos, Marcelo e Marco. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Rosa Maria Sette, aos 72 anos de idade, no dia 9 de abril. Deixou os filhos Maria Amélia e Armando; genro; nora e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Ribeirão Preto.
Faleceu Osmar Cortezini, aos 85 anos de idade, no dia 7 de abril. Deixou a esposa Darci Cortezini; os filhos Renato e Roberta; e os netos Maitê e José Renato. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Maria Aparecida Nogueira Giantaglia, aos 71 anos de idade, no dia 10 de abril. Deixou os filhos Rodrigo, Fernanda e Alessandro; genro; noras; netos e o irmão José. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Ivanir Strazza, aos 80 anos de idade, no dia 11 de abril. Deixou os irmãos Mafalda, Maria Elena, Genésio, Antônio e Genuide; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.
Faleceu Osvaldo Lott, aos 80 anos de idade, no dia 11 de abril. Deixou a esposa Neusa Aparecida Barboza Lott; os filhos Silvana, Sônia, Clodoaldo e Osvaldo; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Municipal de Casa Branca.