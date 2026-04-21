PAT está com novas vagas abertas em Vargem e região

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está com novas vagas abertas em Vargem Grande do Sul e cidades da região. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários a combinar na maioria das funções, além de alguns cargos com remuneração definida e benefícios.

Em Vargem Grande do Sul, há vagas para assistente administrativo (1), assistente de vendas (1), auxiliar de escritório (1), auxiliar de limpeza (2), caldeireiro de manutenção (1), ceramista multifuncional (3), faxineira (1), motorista de carga (1), soldador elétrico (1), técnico em enfermagem (1) e trabalhador volante da agricultura (15).

Na região, também há oportunidades em outras cidades. As exigências variam conforme a função. A maioria das vagas requer experiência prévia e ensino médio, enquanto outras exigem apenas ensino fundamental ou não exigem experiência. Para cargos técnicos, como técnico em enfermagem, é necessário curso na área e registro ativo. Já para funções industriais, é comum a exigência de conhecimentos específicos, como solda MIG/MAG, eletrodo, oxigás, manutenção de máquinas e atuação com caldeiras.

Algumas oportunidades também exigem disponibilidade para trabalho em turnos ou viagens, além de habilitação, conforme a função. Em determinados casos, as empresas oferecem benefícios e transporte aos trabalhadores.

Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica no Poupatempo de Vargem Grande do Sul, munidos de documentos pessoais e currículo atualizado para realizar o cadastro e obter mais informações sobre encaminhamentos.