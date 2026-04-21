Classificados

Últimos artigos
Painel: Comando da PM no Estado
Água dominou o debate A qualidade da água que chegou às torneiras de várias casas nessa semana rendeu muita dor de cabeça para os moradores e levou muitas pessoas a se queixarem diretamente ao prefeito em suas redes sociais. Nem...
Bafômetro, placa falsa e roubo: abordagem da PM acaba em prisão
Uma abordagem de rotina na madrugada do último domingo, dia 20, terminou com a prisão de um motorista embriagado e a descoberta de um veículo com placa adulterada e registro de roubo. A ocorrência teve início às 23h20 no...
Homem agride irmã com barra de ferro
Uma ocorrência de violência doméstica entre irmãos foi registrada na tarde do último domingo, dia 20, na Rua Hélio Beloni, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. O caso foi atendido às 16h33 por equipe de radiopatrulhamento composta...