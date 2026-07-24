Painel: Município de Vargem tem desempenho reconhecido

Deputado Celso Russomanno destina R$ 300 mil, mais veículo para Vargem

O deputado federal Celso Russomanno (Republicanos) foi recepcionado nesta sexta-feira, 17, no gabinete do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), momento em que confirmou a destinação de uma emenda de R$ 300 mil para a saúde e a vinda de um veículo para o Procon do município. Estavam presentes no ato o vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB), vários vereadores e diretores da prefeitura.

Maicon se reuniu com deputado Celso Russomano

Recentemente o presidente da Câmara Maicon Canato, também do Republicanos, divulgou na sua rede social a visita que fez ao deputado Celso Russomanno, onde foi pleitear verbas para o município, inclusive emendas para o setor da saúde. Esta semana foi a vez do deputado visitar Vargem Grande do Sul e confirmar os pedidos solicitados.

Curso Tik Tok

No próximo dia 29 de julho, quarta-feira, a prefeitura através do Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, juntamente com o Sebrae e a Associação Comercial, realizará o curso Faça Fácil no Tik Tok, abordando temas como vendas e criação de anúncios através da ferramenta da rede social.

Município de Vargem tem desempenho reconhecido

Recentemente o município de Vargem Grande do Sul foi destaque regional ao conquistar uma boa posição no Ranking ABES da Universalização do Saneamento 2026, conquistando 477,14 pontos, colocando-o à frente de vários outros municípios da região.

Também recebeu selo ouro do programa Facilita SP, o que coloca o município em situação avançada na modernização da gestão pública e na desburocratização dos serviços para quem empreende.

Danutta poderá disputar vaga na Câmara dos Deputados

A ex-presidente da Câmara Municipal Danutta Rosseto, atualmente assessora parlamentar do deputado estadual Sebastião Santos do Republicanos, participou de evento em São Paulo com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Danutta, que já foi candidata a deputada federal na última eleição, poderá vir a concorrer novamente à Câmara Federal em outubro.