Público deve seguir regras para uso do gramado na Av. Hermeti Piochi

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul vai permitir o uso do espaço do gramado à margem do Córrego Santana, na extensão da Avenida Hermetti Piochi de Oliveira, no Jardim São Luís, durante a passagem da 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que acontece no próximo domingo, dia 26 de julho de 2026, conforme legislação municipal.

A população poderá se acomodar no local para lazer e entretenimento no horário compreendido entre 9h e 18h de domingo. A partir das 18h, todas as estruturas montadas deverão ser desmontadas e o espaço às margens do córrego deixado livre.

Para que o evento transcorra com tranquilidade e respeito, a Prefeitura estabeleceu uma série de orientações à população. Não será permitido nenhum tipo de veículo sobre o gramado das margens do Córrego Santana, e continua proibido o estacionamento à margem esquerda da Avenida Hermetti. Durante a passagem da romaria, o estacionamento fica proibido em toda a extensão da avenida.

As orientações determinam ainda que o uso de som deve ser mantido em volume moderado e que o lixo seja depositado nos latões disponíveis no local. A partir das 18h, conforme já estabelecido, todas as estruturas devem estar desmontadas e as margens do córrego totalmente livres.

Segundo a Prefeitura, autoridades competentes estarão em fiscalização para garantir o cumprimento das medidas, com atendimento imediato em caso de descumprimento, sujeito a multa de acordo com a legislação municipal. A administração ressalta que o objetivo é assegurar momentos de bom convívio e entretenimento durante o que classifica como o maior evento cultural e religioso da cidade, que deve receber milhares de romeiros para participar ou assistir a esta edição histórica de 50 anos da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana de Vargem Grande do Sul-SP. A Prefeitura pede a colaboração e o bom senso de todos os participantes.